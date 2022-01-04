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【美國疫情】Omicron變種蔓延　沃爾瑪60間分店休業清潔　蘋果部分門市有限度營業

商業 17:00 2022/01/04

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紐約市的服務業協會透露，有數十間餐廳同樣需要暫停營業。（法新社圖片）

Omicron變種病毒株繼續在全球肆虐，為本來正邁向復甦的全球經濟蒙上陰霾。美國大型零售商沃爾瑪（Walmart）去年12月在美國有60間分店暫停營業，蘋果部分門市亦只能供應有限度服務。

【Omicron變種】美國新年後單日感染破百萬　美企急推在家工作

綜合外電報道，沃爾瑪在去年12月把德州及新澤西州的門市暫停關閉2天，進行大規模清潔消毒，以提前應對Omicron變種病毒蔓延。更重要的是，有兩名沃爾瑪員工向路透社展示的一份備忘錄，稱該企一間工廠上週關閉，因為該區出現新冠肺炎病例，店內幾個人亦已受感染。

提前消毒應對疫情爆發

沃爾瑪在新冠肺炎疫情爆發初期，實施了新政策，將因應區內的疫情而間歇休業2天以內，以提前應對Omicron爆發。沃爾瑪發言人表示，該企一直在密切監察其美國門店，並決定收集相關數據，決定個別門店暫時關閉，但拒絕確認是否受影響的門店內，是否有員工確診。沃爾瑪亦未有透露，門店休業清潔對營運及收益所造成的影響。

沃爾瑪競爭對手、連鎖藥房CVS亦有少於10間分店在12月內需要休業進行清潔；而連鎖超市Target則指期內沒有門店暫停營業。 有分析提出，如果與疫情相關的門店休業持續擾亂沃爾瑪的營運至 1 月下旬，或會令投資者擔憂。

蘋果縮短營業時間

除了沃爾瑪，美國境內Omicron感染人數急增，其他零售商、連鎖餐廳亦出現休業情況，或限制顧客進入。報道指，蘋果亦限制部分紐約門店的服務，營業時間縮短至周一至周四、限制進店人數。同時，該品牌在美國內亦有其他州份的門市暫時停業。不過，蘋果未有透露門店休業或縮短營業時間的原因。

除此之外，紐約市的服務業協會透露，有數十間餐廳同樣需要暫停營業。美國其中一間連鎖餐廳 Bravo Pizza亦有6個員工確診，令該店需要整天休業。擁有數間餐廳的業者Dan Jacobs亦指，由於有職員確診或憂感染而缺勤，導致旗下餐廳在聖誕及元旦日損失8萬美元（約62萬港元）的生意額。

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責任編輯：葉泳珊

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