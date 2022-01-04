【金價走勢】中美專家料金價下試1480美元 指「揸金抗通脹已不合時宜」

▲ 金價在1800美元作攻防戰，巿料持有黃金無息收，難抗通脹保值。

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高通脹威脅下，對黄金價格竟無大刺激，去年國際金價下跌3.6%，創6年最大跌幅。專家普遍看淡今年的金價前景，更指揸金抗通脹已不合時宜，反而在加息周期下揀收息產品更划算。原本已看淡金市的花旗，大膽預期金價將連跌3年，跌浪自去年起將延至2023年，且料明年國際金價每盎斯僅險守1500美元大關。中資專家更熊，料今年金價失守1500美元，將下試1480美元。

現貨金昨於首個交易日開黑盤，收報1801美元，跌近2%，且較去年底收盤1828美元低。

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花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，Omicron變種病毒為2022年的前景帶來不確定性，短期央行們或會較為有耐性，並可能觸發避險情緒，令金價在今個冬季有較大支持。但基本預測是，主要經濟體將在廣泛的封鎖下渡過寒冬。况且，聯儲局或因疫情而轉向鴿派，但通脹仍是一個重要政策考慮。

陳正犖重申，仍看淡2022年及2023年的金價走勢，2022年平均金價預測約在1685美元，2023年有機會跌至1500美元。

光大新鴻基外滙策略師黃俊能認為，今年的投資首選絕非黃金，且料國際金價的高低位介乎1480美元至1880美元，年底目標價1520美元。他解釋，傳統上黃金用作對冲通脹的重要工具，但在當前通脹高企的情況下，黃金不但未見支持，反而受制於1900美元的阻力，主因是投資者現正尋求扣除通脹後仍有一定回報的投資工具，而非只着眼於保本。再者，相信2022年隨着財政刺激措施的消退，供應鏈的樽頸得到緩解，以及低基數效應逆轉，令通脹漸呈緩和，進一步令金價失去上升理據。

黃金ETF自7月以來再度吸資【下一頁】

黃俊能預期，2022年各地央行將會收緊貨幣政策，並開展其加息周期，以聯儲局為例，巿料儲局將會於年內調高聯邦基金利率3次，此後至少每季度加息一次，直到實際利率回到零水平，央行的加息行動預期令金價受壓，所以今年或非投資黃金的好時期。

可是，信銀國際首席經濟師卓亮對金價不致太悲觀，料上落區間在1680至1960美元，今年底再回落至1780美元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪