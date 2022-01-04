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【賀年食品】食安中心公布賀年食品調查結果　兩食品未通過檢測標準

環球政經 16:47 2022/01/04

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食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日（4日）公布，最近完成一項有關賀年食品的時令食品調查（第一期），約520個樣本中，除較早前公布的一個預先包裝乾冬菇樣本違反食物標籤規例，及一個蘿蔔糕樣本含不准添加的防腐劑外，其餘樣本全部通過檢測。

中心發言人指，中心中心將分2期進行是項時令食品調查，第一期調查中心從不同零售商抽取了糕點，如蘿蔔糕和年糕、油器，如煎堆和油角、糖果、湯圓、瓜子及海味等樣本進行化學、微生物及營養成分測試。

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發言人建議消費者到可靠及衞生的店鋪購買賀年食物，購買預先包裝的糕點及小食時，要留意包裝是否完好和食用期限，亦應參考包裝上的營養標籤，了解食物中的糖、鹽（鈉）及脂肪等含量，以作出健康的選擇。

購買散裝食品，如糖蓮子、果仁及瓜子時，則要注意食物容器是否清潔及店鋪員工的個人衞生情況。

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發言人又表示，市民應選購色澤自然的食品，特別亮白的開心果可能經過漂白加工，而表面有不尋常光澤的瓜子則可能添加了礦物油，食用這些食品可引致腸胃不適。

他續說：「購買糕點後，如非即時食用，應放入雪櫃或按包裝上的說明存放，並應在食用限期前食用。就熱食的糕點，在進食前應先徹底翻熱，並盡快食用，避免長時間放於室溫。至於果仁及瓜子等食品，不可貯存過久。若發現食品發霉或有異味，便不應進食。」
 

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撰文 : 陳楚琨

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