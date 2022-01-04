【大行點睇】光伏料2025年佔近半利潤 花旗大升港華燃氣目標價

花旗發表報告，指由於港華燃氣 （01083） 天然氣零售銷售按美元計利潤下跌，下調2021年財年的盈利預測，但考慮到公司智慧能源投資的貢獻，上調2022財年及2023財年的純利預測。

同場加映 【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

該行認為，公司目標在200個工業園加入15GW光伏項目，主要為位於中國的天然氣項目，基於2021年光伏設備投資的成本及關稅，估計項目未來10年股權投資回報率達到9%，又預計公司在2025財年的純利有一半來自光伏，另一半則為城市燃氣分銷。該行列公司為內地天然氣股的首選，看好未來利潤增長前景，目標價大升43%至10元，評級維持「買入」。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機