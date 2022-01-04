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【大行點睇】光伏料2025年佔近半利潤 花旗大升港華燃氣目標價

股樓投資 16:22 2022/01/04

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花旗發表報告，指由於港華燃氣 （01083） 天然氣零售銷售按美元計利潤下跌，下調2021年財年的盈利預測，但考慮到公司智慧能源投資的貢獻，上調2022財年及2023財年的純利預測。

同場加映  【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

 

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

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該行認為，公司目標在200個工業園加入15GW光伏項目，主要為位於中國的天然氣項目，基於2021年光伏設備投資的成本及關稅，估計項目未來10年股權投資回報率達到9%，又預計公司在2025財年的純利有一半來自光伏，另一半則為城市燃氣分銷。該行列公司為內地天然氣股的首選，看好未來利潤增長前景，目標價大升43%至10元，評級維持「買入」。

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

天然氣 經濟 港股 買入 目標價 純利 港華燃氣（01083）

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