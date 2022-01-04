【政府工略】社署招聘二級社會保障主任　頂薪近5.6萬元　只要求中學畢業

社會福利署招聘二級社會保障主任，主要協助社會保障辦事處管理日常事務、調查和審核詐騙個案等，不過上班時間非「朝九晚五」，除了有需要時須不定時、隨時候召或上班候命工作，亦要擔任戶外工作和執行緊急職務。職位屬公務員體系，月薪由總薪級表第10點，即每月24,070元，至總薪級表第27點，即每月港幣55,995元。有意者可瀏覽以下圖片，了解詳細入職條件及工作內容。申請將於1月13日截止，可經郵寄或以互聯網遞交申請。

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入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格〔通用表格第340號（3/2013修訂版）〕可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。申請人須在申請表格上詳列其學歷、資歷及工作經驗。有關資料應包括–

(a) 由中學起在公開考試中所有報考科目的成績級別；以及

(b) 就業紀錄連同詳細的職責說明。



以親身或郵寄方式遞交的申請書須於截止申請日期或之前送達聯絡地址（如以郵寄方式提交申請，申請日期以信封上郵戳所示者為準），信封面上須註明「申請二級社會保障主任職位」。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。



持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。



至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。持有非本地學歷並在網上遞交申請的人士，須在截止申請日期後一星期內把所需的證明文件副本郵寄至聯絡地址，並在信封面上及每張文件副本上註明申請職位的名稱及網上申請編號。



逾期遞交、未填妥、非使用指定申請表格、未提供所需證明文件的申請或以傳真、電郵方式遞交的申請概不受理。



申請人請盡量在申請表格上提供一個電郵地址。申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約10至14個星期內接獲通知（以電郵或郵寄方式）。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈10樓1012室社會福利署聘用組

查詢電話：2117 3950

截止申請日期(日/月/年)：13/01/2022 23:59:00

部門網址：https://www.swd.gov.hk/

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