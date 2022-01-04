【Omicron變種】美國新年後單日感染破百萬　美企急推在家工作

▲ Omicron變種病毒歐美感染人數擴大，大型企業1月份將繼續安排員工在家工作(WFH)。（法新社）

新冠肺炎Omicron變種病毒於歐美各地感染人數持續擴大，於聖誕及新年假期過後，當地大型企業原定逐步恢復辦公室上班的計劃急轉，1月份將繼續安排員工在家工作(WFH)，以配合當地防疫指引及保障員工安全。

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2021年底出現擴散的Omicron變種病毒繼續肆虐，適逢歐美等地的年末節慶長假期，當地民眾群體聚集機會大增，令感染風險擴大。紐約時報統計顯示，當地1月3日單日新增病例超過102萬。對於長假期後打算回復辦公室工作的大企業造成嚴峻壓力。本來隨著疫苗接種人數廣泛提升後，企業已為員工回復辦公室工作做好準備，美國老牌服裝企業Brooks Brothers甚至向員工發出回復辦公室工作的電郵。

不過，近日的疫情數據，已為美國企業帶來警號，富瑞、高盛、雪佛龍等公司，已經即時調整員工回辦公室上班的安排，更改甚至延遲員工1月份辦公室工作計劃。星巴克、達美航空、貝萊德等企業已按當地衛生部門指引，更改員工疫下工作的安全守則。

雖然Omicron變種病毒感染創新高，美國僱主及員工皆要再在家工作，但綜合疫情趨勢及死亡數字等，僱主採取保守措施有其必要。謹慎如投資銀行富瑞，便直接透過內部電郵向員工表示，1月底前都難以在公司見面，不過富瑞管理層仍抱樂觀預期，相信這是大流行中最後有挑戰性的時期，皆因他們見到，Omicron變種病毒傳播力高，但重症率較低的情況。

責任編輯：王浩賢