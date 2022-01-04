美兩大電訊商突煞停推5G 轉軚同意延遲兩周

美國兩大電訊商AT&T及Verizon早前拒絕政府部門要求，堅持如期推出5G服務。但兩大電訊商相隔一日即轉軚，分別透過發言人表示，同意美國交通部及聯邦航空管理局要求，延遲兩周推出5G服務。

美國兩大電訊商拒交通部請求 堅持如期推5G服務 【下一頁】

AT&T發言人瓊森（Kim Hart Jonson）周一（3日）晚上發表聲明指，同意滿足交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）請求，延遲兩周推出5G服務，並承諾不會在機場附近部署5G，強調航空安全可以與5G共存，相信進一步合作及技術評估能緩和有關問題。

瓊森亦指，AT&T將致力以低於正常水平的功率起步營運5G，同時採取其他措施減輕聯邦航空管理局（FAA）擔憂。

Verizon發言人Rich Young於同日較早時間表明會如期推5G，但稍後亦跟隨AT&T發聲明指，同意推遲兩周推出5G服務。

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FAA其後感謝AT&T 和Verizon同意自願延遲推行5G及提出紓緩措施，包括同意在半年內對美國50個最重要機場採取額外行動，亦期望利用額外時間制定對策，減低因5G訊號造成的飛行干擾。

FAA與航空團體憂慮5G服務會危及飛機安全；批准5G頻譜的美國聯邦通訊委員會（FCC）則稱不存在風險。航空業飛行員協會主席德佩特 （Joe DePete） 批評，在航空業未準備好的情況下推出5G服務是不責任的行為。

有航空公司員工指，如果在延遲兩周仍未就保障飛行安全達成一致決定，可能會採取法律行動逼使FCC停止電訊商使用5G設備。

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責任編輯：郭麗明