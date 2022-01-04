  • 21°C
香港時間 : 2022104日 (二) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美兩大電訊商突煞停推5G 轉軚同意延遲兩周

環球社會熱點 16:25 2022/01/04

分享：

美國兩大電訊商AT&T及Verizon早前拒絕政府部門要求，堅持如期推出5G服務。但兩大電訊商相隔一日即轉軚，分別透過發言人表示，同意美國交通部及聯邦航空管理局要求，延遲兩周推出5G服務。

美國兩大電訊商拒交通部請求 堅持如期推5G服務 【下一頁】

AT&T發言人瓊森（Kim Hart Jonson）周一（3日）晚上發表聲明指，同意滿足交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）請求，延遲兩周推出5G服務，並承諾不會在機場附近部署5G，強調航空安全可以與5G共存，相信進一步合作及技術評估能緩和有關問題。

瓊森亦指，AT&T將致力以低於正常水平的功率起步營運5G，同時採取其他措施減輕聯邦航空管理局（FAA）擔憂。

Verizon發言人Rich Young於同日較早時間表明會如期推5G，但稍後亦跟隨AT&T發聲明指，同意推遲兩周推出5G服務。

芯片今年銷售額料增長9% 有望破6000億美元 【下一頁】

FAA其後感謝AT&T 和Verizon同意自願延遲推行5G及提出紓緩措施，包括同意在半年內對美國50個最重要機場採取額外行動，亦期望利用額外時間制定對策，減低因5G訊號造成的飛行干擾。

FAA與航空團體憂慮5G服務會危及飛機安全；批准5G頻譜的美國聯邦通訊委員會（FCC）則稱不存在風險。航空業飛行員協會主席德佩特 （Joe DePete） 批評，在航空業未準備好的情況下推出5G服務是不責任的行為。

有航空公司員工指，如果在延遲兩周仍未就保障飛行安全達成一致決定，可能會採取法律行動逼使FCC停止電訊商使用5G設備。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

相關文章

共和黨勢彈劾拜登 若重奪美國眾議院
今日
共和黨勢彈劾拜登 若重奪美國眾議院
英國新鮮食品價格按年貴3% 創2013年以來最大升幅
今日
英國新鮮食品價格按年貴3% 創2013年以來最大升幅
澳籍港人移民女將爆冷 澳網前哨戰擊敗兩屆溫網得主
今日
澳籍港人移民女將爆冷 澳網前哨戰擊敗兩屆溫網得主
拜登撥款78億 增加美國肉類行業競爭
今日
拜登撥款78億 增加美國肉類行業競爭
AOC被揭佛州無罩聚會 州長：好開心民主黨人來「避難」
今日
AOC被揭佛州無罩聚會 州長：好開心民主黨人來「避難」

你可能感興趣

共和黨勢彈劾拜登 若重奪美國眾議院
今日 15:05
共和黨勢彈劾拜登 若重奪美國眾議院
英國新鮮食品價格按年貴3% 創2013年以來最大升幅
今日 14:03
英國新鮮食品價格按年貴3% 創2013年以來最大升幅
澳籍港人移民女將爆冷 澳網前哨戰擊敗兩屆溫網得主
今日 13:35
澳籍港人移民女將爆冷 澳網前哨戰擊敗兩屆溫網得主
5G 電訊商 美國 航空 美國聯邦航空管理局 機場 電訊

上一篇文章

特朗普家族企業涉操縱資產價值 大仔及伊萬卡拒作證

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月04日 時間16:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

佩洛西出手買Call 睇好這幾隻美股
佩洛西出手買Call 睇好這幾隻美股
【Omicron變種】住院風險為Delta 3分之1 英國研究發現
【Omicron變種】住院風險為Delta 3分之1 英國研究發現
新型冠狀肺炎全球疫情（01月04日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月04日 時間16:00）
【歐洲疫情】多國確診再創新高 葡萄牙除夕關閉酒吧
【歐洲疫情】多國確診再創新高 葡萄牙除夕關閉酒吧
阿諾舒華辛力加與甘迺迪外甥女離婚 料對分31億身家
阿諾舒華辛力加與甘迺迪外甥女離婚 料對分31億身家
【英國疫情】隔離縮至5日減人手荒？ 政府明言無計劃
【英國疫情】隔離縮至5日減人手荒？ 政府明言無計劃
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款