中原四度入稟恆大‧珺瓏灣　追討逾1.14億佣金　不排除向發展商申請清盤

中國恒大（03333）陷入債務危機，旗下新盤再被本港代理追討佣金。中原地產表示，鑑於恆大‧珺瓏灣，未有依期向繳付佣金，今日（1月4月）第四度入稟向恆大‧珺瓏灣發展商追討佣金135.6萬元，連同早前的三次入稟，合共入稟四次，追討佣金逾1.14億元，涉及單位數目528個。中原地產又指，不排除考慮向恆大‧珺瓏灣發展商提出清盤呈請。

恆大‧珺瓏灣會所率先曝光 設豪華宴會廳 VR遊戲室【下一頁】

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中原地產指，為保障客戶權益，及拒絕接受早前恆大‧珺瓏灣發展商提出的不平等合作條款，已於2021年12月29日停止恆大‧珺瓏灣的銷售。

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