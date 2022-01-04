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中原四度入稟恆大‧珺瓏灣　追討逾1.14億佣金　不排除向發展商申請清盤

股樓投資 16:19 2022/01/04

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中國恒大（03333）陷入債務危機，旗下新盤再被本港代理追討佣金。中原地產表示，鑑於恆大‧珺瓏灣，未有依期向繳付佣金，今日（1月4月）第四度入稟向恆大‧珺瓏灣發展商追討佣金135.6萬元，連同早前的三次入稟，合共入稟四次，追討佣金逾1.14億元，涉及單位數目528個。中原地產又指，不排除考慮向恆大‧珺瓏灣發展商提出清盤呈請。 

恆大‧珺瓏灣會所率先曝光　設豪華宴會廳　 VR遊戲室【下一頁

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中原地產指，為保障客戶權益，及拒絕接受早前恆大‧珺瓏灣發展商提出的不平等合作條款，已於2021年12月29日停止恆大‧珺瓏灣的銷售。 

【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 恆大‧珺瓏灣2期 恆大‧珺瓏灣1期 中國恒大（03333） 中原地產

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