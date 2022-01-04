【美股焦點】蘋果成史上第一間　市值突破3萬億美元企業

2022年首個交易日蘋果公司（AAPL）股價造好，最高報182.88美元創歷史新高，市值一度突破3萬億美元，為史上首間市值達3萬億美元的公司。蘋果市值回落至2.9萬億美元，股價收報182.01美元，升2.5%。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

疫情帶動科技股股價飆升，蘋果於 2018年8月成為世界上第一家市值過萬億美元的公司，並在2020年市值突破2萬億美元。現時蘋果的市值就超過波音（ BA）、可口可樂（KO）、迪斯尼（DIS）、埃克森美孚（XOM）、麥當勞（MCD）、Netflix（NFLX）和沃爾瑪（WMT）的市價值。自2021年初以來，蘋果股價已上漲38%，是道瓊斯工業平均指數中漲幅最大的股票之一。

該公司於10月發布上一季的財報，儘管受到供應鏈問題影響，但仍錄得利潤206億美元。

除了蘋果，有分析師預計微軟也將在今年稍後市值超3萬億美元。

【延伸閱讀】全球晶片荒持續 分析師推介13隻平價美股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠