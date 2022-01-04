  • 20°C
香港時間 : 2022104日 (二) 18:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】蘋果成史上第一間　市值突破3萬億美元企業

股樓投資 17:07 2022/01/04

分享：

2022年首個交易日蘋果公司（AAPL）股價造好，最高報182.88美元創歷史新高，市值一度突破3萬億美元，為史上首間市值達3萬億美元的公司。蘋果市值回落至2.9萬億美元，股價收報182.01美元，升2.5%。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

疫情帶動科技股股價飆升，蘋果於 2018年8月成為世界上第一家市值過萬億美元的公司，並在2020年市值突破2萬億美元。現時蘋果的市值就超過波音（ BA）、可口可樂（KO）、迪斯尼（DIS）、埃克森美孚（XOM）、麥當勞（MCD）、Netflix（NFLX）和沃爾瑪（WMT）的市價值。自2021年初以來，蘋果股價已上漲38%，是道瓊斯工業平均指數中漲幅最大的股票之一。

該公司於10月發布上一季的財報，儘管受到供應鏈問題影響，但仍錄得利潤206億美元。

除了蘋果，有分析師預計微軟也將在今年稍後市值超3萬億美元。

【延伸閱讀】全球晶片荒持續　分析師推介13隻平價美股　【下一頁

    點擊圖片放大
    +13
    +12

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

美股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】公司「開會文化」盛行 文職女返工8小時 會接會開足5個鐘 平安夜OT到凌晨12點
【職場熱話】公司「開會文化」盛行 文職女返工8小時 會接會開足5個鐘 平安夜OT到凌晨12點
【欲哭無淚】上水天巒驚現大額撻訂　買家勁蝕761萬予發展商
【欲哭無淚】上水天巒驚現大額撻訂　買家勁蝕761萬予發展商
【電子資訊】AMD將在明年加大晶片產量 2023年有望成為PS5、Xbox Series高峰年
【電子資訊】AMD將在明年加大晶片產量 2023年有望成為PS5、Xbox Series高峰年
【除夕倒數】香港跨年倒數演唱會除夕夜舉行 MIRROR+港樂+一眾歌手陪大家倒數 去唔到現場可以點睇表演?
【除夕倒數】香港跨年倒數演唱會除夕夜舉行 MIRROR+港樂+一眾歌手陪大家倒數 去唔到現場可以點睇表演?
【理財熱話】港男2年前忘交稅 收法庭傳票 惟身處海外未能回港 最終一方法代替上庭
【理財熱話】港男2年前忘交稅 收法庭傳票 惟身處海外未能回港 最終一方法代替上庭
國泰強調處分違規確診員工 其中兩人已離職
國泰強調處分違規確診員工 其中兩人已離職
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款