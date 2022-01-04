▲ 【換新鈔】發鈔行13日起可換新鈔、滙豐渣打8日開始預約 滙豐推自訂賀詞電子利是應節

108農曆新年將至，HSBC滙豐、渣打香港、中銀香港下周四（13日）起開始提供換新鈔服務，滙豐及渣打都有新鈔套裝可供預約。今年再在疫情下過新年，銀行藉機在電子利是再添新意思。滙豐推出動畫電子利是，容許客戶自選賀詞。渣打就推出以利物浦球星設計的「紅」運當頭球星貼圖。

為方便市民，3間發鈔行1月13日起首3日，都會提早至早上8時提供換鈔服務，早上8時至9時期間，分行櫃位全部用作兌換新鈔。

三發鈔行1月13日起可換新鈔及迎新鈔 8日起可供網上預約｜【下一頁】

滙豐的客戶周六（8日）起，可經流動理財或滙豐網站（www.hsbc.com.hk），預約在1月13日至31日期間到分行兌換新鈔套裝。每份套裝總值3,000元，當中包括100張20元新鈔及20張港幣50元新鈔。

滙豐客戶可於早上前往分行即場領取籌，於同日指定時間到該分行兌換新鈔。分行會設有特快櫃枱，為持有有效籌號的客戶兌換一套新鈔套裝。若要兌換「迎新鈔」，則毋須領取籌號或網上預約。滙豐尚玉及滙豐卓越理財客戶則可聯絡客戶經理預留新鈔。

渣打：新鈔套裝附送新春口罩1個

渣打香港周六（8日）早上9時起，開放網上系統預訂新鈔套裝，每套套裝包括100張20元新鈔、20張50元新鈔總值3000元，並附送新春精美口罩套一個（送完即止），並於指定時段到指定分行領取，方便省時。

▲ 渣打香港推出的新春貼圖，1月15日推出。

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