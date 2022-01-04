【美元定存】7天美元定存罕現8.5厘破頂息 港銀突爆加息搶客戰

▲ 恒生於元旦開局即搶閘大加美元定期存款3厘，罕現8.5厘破頂息。

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美元定期存款罕有爆加息搶客戰，5間大小行爭相作新年第一擊，齊加美元定存息，當中響頭炮是恒生 （00011） ，2022年開局即勁加7天美元定存年息3厘，從原本的5.5厘驟升至8.5厘，一躍而成冠絕全城的息率。而素來打高息牌的集友，亦把7天美元定存年息享6厘的截止期，延長至年廿九（1月31日）才屆滿。與此同時，南商也大加7天美元短存年息1厘，新息率至6厘。甚至連龍頭發鈔行也出招，滙豐（HSBC）微升3個月美元定存年息0.05厘至0.15厘；建行亞洲及招商永隆也加不同存期的美元息。

專家指，業界趁美國3月底退市前吸美元，慎防正式收水時鬧美元荒，畢竟投資界預料聯儲局於今年中開始展開加息周期，全球更緊盯儲局1月26日首次議息，本港時間28日凌晨將公布結果，主席鮑威爾在Omicron肆虐下會否續偏鷹將成焦點。10年期美債息重上1.6厘，刺激美滙指數再升穿96關，專家預期美元未見頂，升浪料延續至上半年，大行花旗更料美滙指數首季或突破98高位。

儲局官員「放鷹」料明年3月加息【下一頁】

業界忠告，散戶若對美金有需要者，不妨開立美元定期存款，尤其是港銀早已偷步猛加存息，博滙息兼賺。市料美國或早於2022年次季起加息，但仍須緊盯短期市況，且戰且决，尤其是儲局快將公布去年底的議息紀錄等，遂建議追息族先敍造7天美元定期存款，適逢甫踏入元旦起至少有5間大小行搶閘上調定存息，令破頂息頻現，短存更方便閒資靈活轉身。

比併7天美元定期存款息率，目前以恒生的8.5厘為高息王。如以存款上限計，南商的封頂額為1000萬港元，再按其存息0.6厘計，千萬富翁期內賺息逾1100港元。反觀，恒生的限額為200萬港元，期內速賺約3000港元利息。

另方面，富邦及上商卻減美元短期存款利息。此外東亞 （00023） 則另闢戰線，為跨境理財通客戶提供1個月美元定存享1厘年息。

半年美元定存最高息0.9厘【下一頁】

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，已將美國首次加息25點子的基本預測，從2022年12月提前至6月，隨後按季度加息，這意味着全年加息3次。

展望美元走向，陳正犖已上調美滙指數於未來3個月預測，從97.52調升至98.22，半年至1年稍回至97.565，長線預測目標為96.4。

華僑永亨經濟師認為，美元暫未見頂，保持強勢大概至首季，因市料今年或至少加3次息。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪