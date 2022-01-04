【本港疫情】友邦香港延長「免費疫苗副作用防護保障」至本年底

本港疫情反覆，友邦香港今日（4日）宣布，延長「免費疫苗副作用防護保障」措施至今年12月31日，適用於所有合資格香港及澳門的個人客戶、團體保險客戶，以及其受保家屬，並毋須登記，便可自動享有保障。

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發言人表示，「免費疫苗副作用防護保障」則適用於2019冠狀病毒病疫苗、季節性流感疫苗、乙型肝炎疫苗等香港及澳門之認可疫苗。而友邦香港已預留總賠償額達1億港元/澳門幣，用作此免費保障的住院前門診賠償（300港元/澳門幣）、住院現金賠償（每日800港元/澳門幣及最多14日）及若不幸離世的恩恤金（150,000港元/澳門幣）。

另外，截至2021年9月30日，與「2019冠狀病毒病」相關理賠的總額，至今已達3,700萬元。

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責任編輯：潘曉豐