【ET講股通】孫運喜：金融股跑出（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今日高開低走，延續美股升勢高開逾百點後反覆偏軟，恒生指數收報23289點，升15點。北水今日回歸，成交1183億元。恒生科技指數跌1%，收報5581點。電力股挫，潤電 （00836） 跌逾11%；中國電力 （02380） 跌逾9%；中國恒大 （03333） 復牌升1%；阿里巴巴 （09988） 反彈逾1%；李寧 （02331） 跌逾7%；商湯 （00020） 再升近6%。金融股今日跑羸大市，對港股有何啟示？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：15 - 港股今日市況速覽

01：06 - 內房股、金融股、阿里巴巴 （09988） 撐大市

02：22 - 李寧 （02331） 跌、科技股偏軟累市

03：20 - Omicron疫情加劇 未見外圍、港股受影響

05：33 - 高估值股份回軟 談李寧 （02331） 、藥明生物 （02269）

06：50 - 科指弱拖累港股氣氛

07：17 - 金融股跑出 美國十年期債息因抽上

07：42 - 個股分析：匯豐 （00005） 、中銀香港 （02388）

09：12 - 恒大 （03333） 復牌 內房股反彈

09：59 - 觀眾問股：李寧 （02331） 大跌如何是好？88元、96元有兩批貨

14：25 - 觀眾問股：港股已死？

15：24 - 港股只可玩長綫 炒股不炒市

18：01 - 觀眾問股：美股2022年前景如何？Tesla（TSLA.US）點睇？

20：24 - 觀眾問股：眾安在綫 （06060） 44元有貨如何操作？

24：25 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 5.2元有貨 忽然升要閃嗎？

27：21 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 上望甚麼價位？

30：56 - 個股推介：上海醫藥 （02607）

33：30 - 港股收市市況速報

35：19 - 恒指慢慢整固 向下考驗支持位

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港股表現牛皮，恒指全日升15點，收報23289點，大市總成交1,183億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，內房、金融股為主要動力，中海外 （00688） 升5.6%，滙豐 （00005） 升2%，中銀香港 （02388） 升2.1%，阿里巴巴 （09988） 升1.7%。不過，李寧 （02331） 跌7.5%，藥明生物 （02269） 跌5%，科技股亦偏軟，拖累大市。

**重溫《ET開市直擊》Tesla數據靚再開車？北水今回歸炒啲乜 **【按此－附time code】

Omicron重症、死亡率低，但全球感染人數幾何級增長，香港亦爆發第5波疫情。惟即使如此，環球股市未見受累。不過，高估值股份高位回軟，李寧大跌，藥物股繼續受壓，恒生科指亦受制20天綫。

金融股跑出，與美國10年期債息再次抽升有關。自英倫銀行12月意外加息，滙豐、中銀走勢持續轉強，現頭肩底形態。

展望後市，恒指受制20天綫阻力，恒生科指則考驗保歷加通道底部。

早前推介的多隻醫藥股都有好表現，今日可留意上海醫藥 （02607） ，是日股價升2.1%至15.64元。股價早前突破雙底，後市料回試後抽，接近頸綫水平可吸納，以頸綫下方止蝕。

【「ET講股通」問股環節，包括︰李寧、眾安在綫、光大環境、中銀香港︰立即觀看】

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