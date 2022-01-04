【CES 2022】智能燈泡監測健康數據！　附「跌倒偵測」功能

目前市面上的智能燈泡只能以應用程式調校光暗及顏色，甚至設有定時開關功能。最近有智能燈泡品牌，於 CES 2022 發布新智能燈泡，可即時監測健康及睡眠質素等功能。

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據外媒《The Verge》報道，智能燈泡品牌 Sengled 於發表的新款智能燈泡型號，可偵測生物特徵數值，如心率、體溫及其他身體狀況數據，監測睡眠質素等健康狀況。Sengled 產品創新總監 Kenneth Camp 表示：「燈泡甚至可以偵測是否有人跌倒的功能。」

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但 Sengled 則未有透露更多細節，例如偵測有人跌倒後，燈泡會作出甚麼提示及反應等。該企指該產品仍在開發中，料 2022 年第四季推出。

此款智能燈泡將支援現行的 Zigbee、Wi-Fi及藍牙無線連接制式，及同時對應的「Matter 智能家居標準」，兼容 Alexa、Goolge Assistant、Apple HomeKit 及 Samsung SmartThings 智能裝置程式操作。

責任編輯：向頌勤