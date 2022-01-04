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連番減價平沽星河明居　代理：原業主有更佳投資計劃　勝在收租搭救才無蝕

股樓投資 15:03 2022/01/04

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有業主大幅減價賣樓，以換取資金作其他投資。美聯物業黎志榮說，星河明居有三房單位連番降價，累減150萬元，終以1,000萬元易手，原業主持貨3年，連租金收入料平手離場。 

上述單位為星河明居D座低層5室，實用面積593平方呎，三房一套間隔，望內園泳池景，單位內櫳企理，原叫價1,150萬元，兩星期前減價至1,100萬元，吸引用家洽購自住，由於新買家有票有誠意，而原業主亦另有更佳投資計劃，遂再大幅降價100萬元，終以1,000萬將單位易手，實用呎價約16,863元。   

【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

據了解，業主於2018年6月斥資1,070萬元購入上址，一直收租，計及三年租金收入，屬平手離場。 

【有相睇】荃灣城市廣場「樓王」單位　低銀行估價沽　代理：原業主購入成本低【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 美聯物業 星河明居

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