共和黨勢彈劾拜登 若重奪美國眾議院

美國總統拜登支持度不斷下跌，面對今年11月舉行的中期選舉，民主黨選情或不樂觀。美國共和黨參議員克魯茲表示，若共和黨重奪眾議院，或將在明年彈劾拜登。克魯茲表示對共和黨眾議院選情感到樂觀，並指贏得多數黨地位機率約為9成。但克魯茲同時承認，共和黨或未能同時奪得參議院多數黨地位。

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美國傳媒周一（3日）引述克魯茲（Ted Cruz）播客（podcast）節目報道，克魯茲預測共和黨贏得眾議院機率為9成，或甚至更高。克魯茲更表示，若共和黨成為眾議院多數黨，很有可能將在2023年重掌眾議院後，就邊境難民問題彈劾拜登（Joe Biden）。

克魯茲批評民主黨，將彈劾變成追擊前總統特朗普（Donald Trump）的武器，其實對雙方亦無利。克魯茲表示，彈劾理由或可能有其他選擇，但拜登政府邊境政策執行簡直無法無天，是目前最有力的彈劾理由。

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惟克魯茲承認，對共和黨參議院選情並不感到樂觀。克魯茲認為共和黨重奪參議院多數黨地位，概率僅得1半。雖然2022年對於共和黨而言是非常好的一年，但參議院席位畫分非常糟糕。

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責任編輯：李俊儀