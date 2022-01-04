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【世紀騙案】「女版喬布斯」欺詐罪成　Elizabeth Holmes或準備上訴

商業 14:41 2022/01/04

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Theranos市值一度高達90億美元（約701.6億港元），而Holmes的個人資產亦一度達到45億美元（約350.8億港元），更被外界譽為「女版喬布斯」。（Getty Images）

曾被譽為「女版喬布斯」、美國血液檢測公司Theranos的創辦人Elizabeth Holmes被裁定刑事欺詐罪成立，最高可判囚20年。

綜合外電報道，Elizabeth Holmes造假案共有 11項指控，其中有4項罪名成立，4項不成立，包括欺詐病人罪名不成，另有3項未有作出裁決，但最高仍可判囚20年。Elizabeth Holmes準備再作上訴，並指控被合夥人Sunny Balwani虐待、控制和脅迫。而其代表律師亦為她辯解，指她只是年輕及缺乏經驗的創業家，「（創業）失敗不是罪」。

【CES 2022】科技展毋懼疫情影響開幕　醫療科技成焦點

牽涉多名政商界名人

Elizabeth Holmes一案被稱為矽谷世紀騙案，她在史丹福大學輟學後，19歲的她於2003年創立Theranos，並聲稱已研發出可攜式創新血液測試儀器「愛迪生」（Edison）。該儀器只需採集幾滴血，等待4小時後，就可以進行疾病篩查和檢測全面的健康檢測，包括癌症及膽固醇含量等，而且費用更較現時的驗血便宜一半以上。

多年來Elizabeth Holmes都誇大或虛假陳述以上研發成果來進行集資，亦令不少政商界名人出手投資，包括獲美國前國務卿Henry Kissinger及傳媒大亨Rupert Murdoch加入為董事。Theranos市值一度高達90億美元（約701.6億港元），而Holmes的個人資產亦一度達到45億美元（約350.8億港元），更被外界譽為「女版喬布斯」。

【2022科技預測】5大新興技術　勢顛覆科技市場

直至2015年，Theranos遭內部員工舉報造假，指出該公司存在嚴重技術缺陷，卻對投資者隱瞞問題，2016年Theranos關閉實驗室，Holmes的創科神話亦隨即幻滅。在訴訟期間，Holmes更聲稱自己有精神問題。

責任編輯：陳卓賢

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