【CES 2022】科技展毋懼疫情影響開幕　醫療科技成焦點

CES將於美國時間本周三起揭幕。在疫情重新升溫影響，多間大企包括Google、微軟、Intel等在早前陸續宣布不派人員參展，展會亦已決定提早一日結束。CES主辦機構美國消費科技協會 （CTA）主席兼行政總裁Gary Shapiro在展前記者會強調，少於10%的參展公司決定退展，近日亦有新參展公司。展方有見疫情亦有討論過對策，但最終決定繼續舉行。從他與科技業界討論所見，實體展所建立對體驗新技術與建立連繫，線上展覽難以取代。

CTA研究副總裁Steve Koenig在展前的傳媒活動上分享，疫情加強消費者對健康的關注，數碼醫療裝置、遙距診治技術之類均獲得遠比之前為大的市場。他解釋，智能健康裝置現時有更多創新、體積變得更小、感應器變得更強、同時亦兼顧潮流型格，因此愈來愈獲得消費者支持。

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據CTA的研究數據，去年消費電子產品市場成績驕人，美國錄9.6%增長，以成熟市場而言非常理想，主要動力來自消費者更傾向選購性能更優越的高檔產品，例如擁有4K Ultra HD電視的美國家庭便按年增16個百分點。Steve表示，目前電子產品市場面臨供應鏈緊張與半導體短缺兩挑戰，前者至去年第四季漸有紓緩，而後者雖目前生產商只能勉強將產能運行至極限，但隨大企轉變發展策略，大額投資擴張全球廠房，相信長遠可克服問題。

▲ （周俊霖攝）

▲ 104 日本初創推出的嬰兒哭聲分析器，可望解決不少父母的煩惱。（周俊霖攝）

▲ 法國初創推出的「殺菌燈」，實際上是座枱燈等照明裝置，結合空氣淨化器，不會浪費室內空間。（周俊霖攝）

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▲ CTA主席兼行政總裁Gary Shapiro表示，對初創與小企來說，參加實體展覽所獲的連繫，對企業發展非常重要。（周俊霖攝）

▲ CES初創預展活動Unveiled上，過往擠滿傳媒與參展商盛況不再。CES執行副總裁Karen Chupka預計，整個展會參加人數難及往年，但仍預計有十萬人出席為期3天的展會。（周俊霖攝）

CES執行副總裁Karen Chupka強調，對應疫情需要，今年展會的通道加闊、初創攤位面積亦擴大，減少聚集風險，展會亦同時設線上部分，不少內容會在展後一段時間內繼續開放。Gary Shapiro亦指出，先後宣布參加者必須完成疫苗接種、強制要求戴口罩、以及為參展者提供免費測試等措施，相信能為全球展覽業，樹立在疫情下辦大型展覽的範例。他補充，今年新設的焦點展館主題，包括NFT、太空科技、食物科技等。

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記者：周俊霖