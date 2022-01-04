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英國新鮮食品價格按年貴3% 創2013年以來最大升幅

環球經濟金融 14:03 2022/01/04

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英國零售業組織周一（3日）公布物價數據，顯示新鮮食品的價格按年上升3%，創下自2013年以來的最大升幅。不少零售商警告接下來仍會加價之際，英國家庭更面臨能源費用大幅上升的困境，每年能源支出最多可增加800英鎊（約8,400港元）。

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根據英國零售商協會 （BRC）的數據，英國上月的按年通脹率為0.8%，較去年11月的0.3%升0.5個百分點。

新鮮食品上月的按年通脹率達3%，是自2013年4月以來錄得的最大升幅，較去年11月的1.2%大幅增加1.8個百分點。

至於罐頭等耐存食品上月的按年通脹率達1.7%，較去年11月的0.9%升0.8個百分點。

由於天然氣批發價格急升，英國能源監管機構去年10月上調能源價格上限，並可能於今年4月再次上調。英媒《每日郵報》指英國家庭每年的能源支出料大幅飆升400英鎊（約4,200英鎊）至800英鎊。

【Omicron變種】約翰遜指明顯溫和 未打算再收緊防疫 【下一頁】

BRC表示零售商正面臨供應鏈内部的成本壓力，警告今年冬天將會繼續加價。

BRC行政總裁迪金森（Helen Dickinson）表示，零售商無法消化全國重型貨車（HGV）司機短缺等因素帶來的額外成本，只能將成本轉移給消費者。她警告物價只會以更快速度飆升。

迪金森指出隨著能源費用上升、國民保險（National Insurance， NIC）供款比率上調及按揭貸款成本提高，消費者今年已經要面臨更大壓力。

她敦促政府尋找方案解決勞動力短缺等問題，來減輕消費者的負擔。

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責任編輯：鄭錦玲

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