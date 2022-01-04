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【Apple】慶祝芯片推出一周年　蘋果贈「M1芯片潮T」予工程師及員工

科技 15:32 2022/01/04

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為慶祝芯片推出一周年，蘋果最近贈送印有M1芯片的T恤給所有從事M1芯片研發的工程師及相關員工。（AFP）

蘋果在去年年底推出第一款Apple Silicon芯片M1，到2022年有望推出下一代芯片M2。為慶祝芯片推出一周年，蘋果最近贈送印有M1芯片的T恤給所有從事M1芯片研發的工程師及相關員工。

【蘋果動向】外媒預測2022年蘋果新品 有望推出首款AR / VR頭戴裝置？

據《MacRumors》報道，蘋果資深工程師Andy Boretto在Twitter上發布這個消息，除了衣服，蘋果還附送一張小卡片，內容為「Every so often, something comes along that changes everything. Congratulations and thank you for helping make Apple ‌M1‌ possible！」Boretto表示，對於參與過PowerPC、英特爾到現 Apple Silicon這段過渡期感到自豪。

【2022展望】外媒盤點蘋果五大缺點 最想Touch ID回歸

蘋果預計在2022年發表5款新Mac，包括新高階iMac、重新設計的MacBook Air、更新 Mac mini、入門級MacBook Pro，以及採用蘋果芯片的Mac Pro。

【蘋果耳機】AirPods Pro 2將支援無損音樂？ 充電盒加入發聲功能

責任編輯：廖淑瑩

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