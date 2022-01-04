【2022展望】花旗：監管對股市最大衝擊已過　看好H股多於A股

▲ 花旗指監管對股市最大衝擊已過，看好H股多於A股。

國家網信辦等13部門今日發布《網絡安全審查辦法》，自2月15日起執行。花旗銀行研究部中國股票策略師劉顯達（Pierre Lau）表示，很多近期的監管政策措施為去年已經提出，對股票市場最大的衝擊已經過去，料今年只是細節上的執行，投資者已經有充分預期。

劉顯達指，今年看好H股多於A股，因估值更吸引，及H股更受惠於環球經濟復甦，而A股更多是國內本土公司。他說，因去年下半年基數較低，料互聯網行業於今年下半年增長會好轉，支撐恒指下半年走勢，予恒指年底目標價為28000點。

中央今年下半年召開二十大，他指穩定經濟、共同富裕和減排繼續是今年主線，預計不會有更多新的行業監管政策；而中美須應對國內問題，不會花更多精力處理中美衝突，整體而言，2022年投資預測性較去年佳。

聯儲局預計2022年將加息三次，花旗銀行研究部香港經濟師雷智顏（Adrienne Lui）預期，港今年將繼續維持最優惠利率不變，因銀行體系充裕、貸存比率未見明顯上升，未來會否上調，視乎聯儲局2022年後會否持續加息，以及中港須要更多復甦動力，增加借貸需求。

她認為，即使港元短期拆息（HIBOR）上升，目前利率水平仍較低，不會造成斷供風險，不會悲觀認為樓市有大幅度調整，或樓市泡沫爆破的擔憂。但她指，本港住宅市場受到移民潮、一手樓供應上半年大幅增加等影響，令該行預測本港樓價今年下跌7至10%。

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記者﹕區嘉俊