澳籍港人移民女將爆冷 澳網前哨戰擊敗兩屆溫網得主

今年度首個大滿貫賽事澳洲網球公開賽即將展開，被視為前哨戰的阿德萊德國際賽亦已開始比賽。周一（3日）首輪比賽中，香港出生的澳洲籍網球外卡選手韓天遇爆冷，以2比1擊敗世界排名第17位球手、兩屆溫布頓網球賽女單冠軍克維托娃。這亦是其在職業生涯首度擊敗世界前20球手。

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周一的阿德萊德國際賽（Adelaide International）賽場上，世界排名第263位、現年23歲的澳籍外卡球手韓天遇首圈面對排名高246位、世界排名第17位球手，兩屆溫布頓網球賽冠軍克維托娃（Petra Kvitová）。

首輪以6-7先輸一局下，韓天遇其後直落以7-5、6-2比分爆冷擊敗克維托，在職業生涯首度擊敗世界前20名球手。

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韓天遇獲勝後表示感到高興，坦言勝出後「感覺不太真實，已期待這刻很久」。她雖然從小看克維托娃的比賽長大，但不想被對方壓倒，因此在比賽中一直沉著應戰，相信可以打敗這位在世界排名排前30名的選手，亦對自己比賽後段的表現感到自豪。

韓天遇第二輪對手將是西班牙選手Paula Badosa， 或兩屆澳網女單冠軍Victoria Azarenka。

父母來自香港的韓天遇於當地出生，不到5歲時跟著父母移民澳洲，長大後幾乎每年都返港探親。

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責任編輯：郭麗明