  • 21°C
香港時間 : 2022104日 (二) 13:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登撥款78億 增加美國肉類行業競爭

環球社會熱點 13:42 2022/01/04

分享：

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，不少行業大受打擊。美國總統拜登周一表示，今年將投入10億美元（約78億港元），支援獨立肉類加工商及農場，增加美國肉類市場競爭。美國農業部（USDA）亦表示，今年內將收緊「美國生產」肉類標籤規定。

拜登簽署提高債務上限法案 美國避違約危機 【下一頁】

美國農業部長維爾薩克（Tom Vilsack）周一（3日）表示，將動去年獲批的「美國救援計劃」（American Rescue Plan）中的10億美元資金，增加肉類加工行業競爭，用途包括支援資助、貸款擔保及工人培訓。拜登（Joe Biden）在同日批評肉類及家禽行業缺乏競爭，或會造成剝削情況出現。

白宮近期調查發現，嘉吉（Cargill）、泰森食品公司（Tyson Foods）、JBS SA及國家牛肉包裝公司（National Beef Packing Co）4間巨頭企業，在豬、牛及雞肉市場上，市場佔有率55%至85%。白宮經濟委員會（White House economic council）12月分析亦發現，自疫情爆發以來，4間巨頭企業毛利增長120%。

拜登提名甘迺迪之女及關穎珊 分任美國駐澳洲及伯利茲大使 【下一頁】

一直有美國農場主指出，對在外國飼養且僅在美國屠宰的牛隻，其出產肉類亦能貼上「美國產品」（Product of USA）標籤感到不公，情況亦有利跨國公司競爭。農業部表示，今年內將加強法例執行，並規定「美國生產」肉類標籤用法。

北美肉類協會（North American Meat Institute）發言人利特爾（Sarah Little）則表示， 僱員人手不足依然是各肉類加工商面臨的最大問題，並指政府計劃未能解決問題。耶魯大學反壟斷研究中心學者Austin Frerick亦指，方案不足以改變數大巨頭控制市場局面。

全國可持續農業聯盟（National Sustainable Agriculture Coalition）政策總監Eric Deeble對計劃表示歡迎，指新措施有助確保農民及農場主獲得公平收入。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

美國假日零售銷售按年增長8.5% 17年來最強
2021/12/27
美國假日零售銷售按年增長8.5% 17年來最強
拜登簽署提高債務上限法案 美國避違約危機
2021/12/17
拜登簽署提高債務上限法案 美國避違約危機
美國加強反恐及打擊貪污 空殼公司同須披露真實持有人
2021/12/08
美國加強反恐及打擊貪污 空殼公司同須披露真實持有人
【通脹高企】美國投資公司預測 美聯儲或2年內6度加息
2021/11/29
【通脹高企】美國投資公司預測 美聯儲或2年內6度加息
捉飛機起落架偷渡飛兩個半鐘 危地馬拉男絲毫無損抵美國
2021/11/29
捉飛機起落架偷渡飛兩個半鐘 危地馬拉男絲毫無損抵美國

你可能感興趣

美國假日零售銷售按年增長8.5% 17年來最強
17:58 2021/12/27
美國假日零售銷售按年增長8.5% 17年來最強
拜登簽署提高債務上限法案 美國避違約危機
19:15 2021/12/17
拜登簽署提高債務上限法案 美國避違約危機
美國加強反恐及打擊貪污 空殼公司同須披露真實持有人
16:44 2021/12/08
美國加強反恐及打擊貪污 空殼公司同須披露真實持有人
經濟 壟斷 反壟斷 美國 拜登 牛肉 雞肉 豬肉 行業 白宮

下一篇文章

澳籍港人移民女將爆冷 澳網前哨戰擊敗兩屆溫網得主
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國疫情】隔離縮至5日減人手荒？ 政府明言無計劃
【英國疫情】隔離縮至5日減人手荒？ 政府明言無計劃
佩洛西出手買Call 睇好這幾隻美股
佩洛西出手買Call 睇好這幾隻美股
【歐洲疫情】多國確診再創新高 葡萄牙除夕關閉酒吧
【歐洲疫情】多國確診再創新高 葡萄牙除夕關閉酒吧
新型冠狀肺炎全球疫情（01月04日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月04日 時間13:00）
【Omicron變種】住院風險為Delta 3分之1 英國研究發現
【Omicron變種】住院風險為Delta 3分之1 英國研究發現
阿諾舒華辛力加與甘迺迪外甥女離婚 料對分31億身家
阿諾舒華辛力加與甘迺迪外甥女離婚 料對分31億身家
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款