拜登撥款78億 增加美國肉類行業競爭

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，不少行業大受打擊。美國總統拜登周一表示，今年將投入10億美元（約78億港元），支援獨立肉類加工商及農場，增加美國肉類市場競爭。美國農業部（USDA）亦表示，今年內將收緊「美國生產」肉類標籤規定。

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美國農業部長維爾薩克（Tom Vilsack）周一（3日）表示，將動去年獲批的「美國救援計劃」（American Rescue Plan）中的10億美元資金，增加肉類加工行業競爭，用途包括支援資助、貸款擔保及工人培訓。拜登（Joe Biden）在同日批評肉類及家禽行業缺乏競爭，或會造成剝削情況出現。

白宮近期調查發現，嘉吉（Cargill）、泰森食品公司（Tyson Foods）、JBS SA及國家牛肉包裝公司（National Beef Packing Co）4間巨頭企業，在豬、牛及雞肉市場上，市場佔有率55%至85%。白宮經濟委員會（White House economic council）12月分析亦發現，自疫情爆發以來，4間巨頭企業毛利增長120%。

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一直有美國農場主指出，對在外國飼養且僅在美國屠宰的牛隻，其出產肉類亦能貼上「美國產品」（Product of USA）標籤感到不公，情況亦有利跨國公司競爭。農業部表示，今年內將加強法例執行，並規定「美國生產」肉類標籤用法。

北美肉類協會（North American Meat Institute）發言人利特爾（Sarah Little）則表示， 僱員人手不足依然是各肉類加工商面臨的最大問題，並指政府計劃未能解決問題。耶魯大學反壟斷研究中心學者Austin Frerick亦指，方案不足以改變數大巨頭控制市場局面。

全國可持續農業聯盟（National Sustainable Agriculture Coalition）政策總監Eric Deeble對計劃表示歡迎，指新措施有助確保農民及農場主獲得公平收入。

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責任編輯：李俊儀