AOC被揭佛州無罩聚會 州長：好開心民主黨人來「避難」

美國多個民主黨控制的州分因新冠肺炎疫情反彈，重新收緊部分防疫措施。民主黨進步派眾議員奧卡西奧-科爾特斯近日被揭發，在「紅州」佛羅里達州無戴口罩聚會。該州州長戲言，十分開心有民主黨人來「避難」。

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眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）上周末被發現，在佛州邁阿密一間多人聚集的酒吧外，無戴口罩參與活動。事件傳開後，AOC被批評虛偽，從嚴格防疫且確診人數急增的紐約州前來度假。

AOC在佛州無罩參加活動

面對大量批評，AOC上周六（1日）發文反擊，指共和黨人是因為不能與自己約會，才憤而攻擊自己，並用男友腳部的膚色大作文章。

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共和黨籍的佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）周一（3日）被問及此事時戲言，若在過去兩年從支持封城卻「逃難」至佛州的政客收1美元，自己早已是富豪。德桑蒂斯亦指，不少前來當地的封城支持者曾批評佛州不嚴格防疫，卻最終選擇前來「逃難」及享受生活。

德桑蒂斯更點名部分支持嚴格防疫的州長，稱當中近半州長被發現在佛州公開或私人場合出現。但他並不責怪一眾州長，反而對佛州如此受歡迎感到自豪。

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責任編輯：吳漢培