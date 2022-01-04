▲ 【矽谷騙局】Theranos創辦人、Elizabeth Holmes欺詐罪成 曾被視為「女版喬布斯」

矽谷生物科技初創公司Theranos創辦人Elizabeth Holmes欺詐案判決出爐，Holmes被落控的11項罪名中，4項罪名成立包括刑事欺詐投資者，另外4項罪名不成立，包括欺詐病人罪名不成，尚有3項控罪未達裁決。Theranos被視為近年最大型的矽谷生物科技騙案，事件曝光前估值達90億美元，Holmes曾因創辦Theranos而被稱為「女版喬布斯」。

Holmes面臨最高20年監禁刑罰，外電報道指，Holmes 擬再作上訴，並指控被合夥人 Sunny Balwani虐待、控制和脅迫。

與Facebook創辦人朱克伯格同樣於1984年出生，Holmes入讀史丹福大學報綴學，於2003年創立Theranos，擬開發小型驗血設備，號稱只須一滴血即可進行多項檢測，較現有檢測服務更便宜和方便。

Theranos 發展進程吸引不少政商名人參與，包括獲與中國關係友好的美國前國務卿基辛格、傳媒大亨梅鐸加入為董事，但《華爾街日報》2015年起引述各方資料，質疑Theranos專利檢驗儀器、認證流程以至財務業績皆有造假，2016年Theranos關閉實驗室。

相關文章：

【商業詐騙】巴菲特也曾受騙 太陽能版「龐氏騙局」主謀被判30年

傳驗血技術商Theranos被揭「嚴重不足」