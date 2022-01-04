【學童商機】日本小學生書包價格逐年增　一年內加價6成

▲ 日本近年生育率降低問題嚴重，不過小學生書包市場仍熾熱。（新華社圖片）

日本近年生育率降低問題嚴重，不過小學生書包市場仍熾熱，小學生的皮質四方形書包價格正逐年上漲。原因是設計多樣化和學習環境變化，令尺寸變大，超過10萬日圓（約6,737港元）的高端產品也非常受歡迎。

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日本總務省的消費者物價指數顯示，相當於小學生書包的「上學用書包類」的價格，截至2020年按年上漲6成，是連續18年錄得升幅。日本工業會Randoseru的調查亦顯示，2021年4月入學的小學一年級學生的書包，平均售價為約5.5萬日圓（約3,705港元），比2018年上漲4,000日圓（約270港元）。



漲價的原因之一在於的產品線變得多元豐富。日本較早些時期，一般男孩會選黑色、而女孩選紅色書包。但現在已沒有這種固有觀念，在商場專櫃裏展示的都是粉紅、藍色和白色等五顏六色的商品。



日本Randoseru工業會的調查顯示，2021年4月入學的小學一年級學生最喜歡的顏色，男孩為黑色，女孩為紫色。設計和裝飾也能看出各生產商的精益求精，尤其是女孩書包，有的還帶有花紋和動物圖案等刺繡以及綢帶。

廠商成本上升轉嫁至消費者



隨著顏色和裝飾增加，廠商方面的成本也在上升，結果轉嫁到了商品的價格上。除了美國Nike和德國Adidas之外，法國品牌Agnes b和Paul&Joe等品牌的商品也在增加，這也是價格上漲的原因之一。



東京的生產商土屋鞄製造所，自2021年3月開始銷售今年春季共61款的小學生書包，目前已有近9成售罄。該廠商負責人表示，「除了孩子喜歡的顏色和背起來舒服之外，很多人在選購時重視材質」。即使是10萬日圓（約6737港元）以上的高檔商品，暢銷款也在7月底就用盡庫存。

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責任編輯：李智美