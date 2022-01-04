▲ 【TSLA】Tesla昨飈逾一成馬斯克身家進帳2636億元 Tesla挪威銷售稱霸

電動車生產商Tesla（美：TSLA）第四季電動車交付量創下季度新高，刺激Tesla（美：TSLA）股價周一飈升，Tesla行政總裁馬斯克的身家也急漲。根據彭博億萬富翁指數，馬斯克的財富周一增加了338億美元（2636億港元），達到3042億美元，繼續雄霸全球首富寶座。排名第二的亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯則擁有 1960億美元的財富。

Tesla股價周一上漲13.5%至 1,199.78美元，市值達到1.2萬億美元。經過昨晚急升，Tesla股價已經完全收復11月及12月下跌的失地。馬斯克的淨資產還包括他在火箭製造商SpaceX的股份，去年馬斯克的身家曾經達到3400億美元的高位。經通脹調整後，超過了美國石油大王洛克菲勒 （John D. Rockefeller） 並短暫地使他成為現代歷史上最富有的人。

另一邊廂，《路透》報道，挪威去年電動車佔新車銷售的近三分之二，當中Tesla成為銷售冠軍。去年挪威新車銷量增長25%，達到創紀錄的17.62萬輛，當中65%為純電動車，高於2020年的54%。挪威目前是全球電動車比例最高的國家，目標在2025年前結束銷售汽柴油車。

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