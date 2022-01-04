  • 23°C
香港時間 : 2022106日 (四) 13:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港交所388】港交所任命劉玉瑤為首席人力資源總監

Hot Talk 12:51 2022/01/04

分享：

港交所宣布任命劉玉瑤（ Kerry Rooks）為首席人力資源總監，接替集團人力資源主管蔡家聰。

港交所 （00388） 宣布任命劉玉瑤（ Kerry Rooks）為首席人力資源總監，接替集團人力資源主管蔡家聰。劉玉瑤將於 1 月 10 日履新，向集團行政總裁歐冠昇匯報，並將加入集團的管理委員會。

劉玉瑤將負責集團人力資源職能，領導集團在香港、內地和國際的人力資源團隊，協助確保港交所繼續擁有最佳人才和人才管理體系，支持集團長遠發展。

    點擊圖片放大

至於蔡家聰則已計劃集團外其他發展，他將留任香港交易所擔任顧問直至3月31日。

歐冠昇指劉玉曾任職國際知名保險機構，在紐約、東京及香港等地分別擔任過多項人力資源職務，深信她深厚和廣泛的專業才能會為港交所帶來重要的貢獻，協助集團業務發展。歐冠昇又代表港交所感謝蔡家聰任內貢獻，指蔡家聰過去3年一直協助董事會及管理層推動集團人力資源職能的轉型，包括提升公司的領導及多元化培訓計劃，並協助集團人力資源數碼平台的現代化進程。

劉玉瑤加入港交所前於香港保誠保險擔任首席人力資源總監，此前於香港的紐約人壽國際 - 亞洲、紐約及香港的美國國際集圑，以及東京的保誠保險出任多個人力資源職位。

相關文章﹕

【港交所388】中金：港交所去年末季盈利料倒退7%　唱好中概股回流加快盈利增長

【港交所388】港交所料短期內公布衍生產品假期交易諮詢總結

【港交所慈善】港交所慈善基金2021年善款收益逾1.38億元

港股 歐冠昇 香港交易及結算所有限公司
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款