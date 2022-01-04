【港交所388】港交所任命劉玉瑤為首席人力資源總監

▲ 港交所宣布任命劉玉瑤（ Kerry Rooks）為首席人力資源總監，接替集團人力資源主管蔡家聰。

港交所 （00388） 宣布任命劉玉瑤（ Kerry Rooks）為首席人力資源總監，接替集團人力資源主管蔡家聰。劉玉瑤將於 1 月 10 日履新，向集團行政總裁歐冠昇匯報，並將加入集團的管理委員會。

劉玉瑤將負責集團人力資源職能，領導集團在香港、內地和國際的人力資源團隊，協助確保港交所繼續擁有最佳人才和人才管理體系，支持集團長遠發展。

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至於蔡家聰則已計劃集團外其他發展，他將留任香港交易所擔任顧問直至3月31日。

歐冠昇指劉玉曾任職國際知名保險機構，在紐約、東京及香港等地分別擔任過多項人力資源職務，深信她深厚和廣泛的專業才能會為港交所帶來重要的貢獻，協助集團業務發展。歐冠昇又代表港交所感謝蔡家聰任內貢獻，指蔡家聰過去3年一直協助董事會及管理層推動集團人力資源職能的轉型，包括提升公司的領導及多元化培訓計劃，並協助集團人力資源數碼平台的現代化進程。

劉玉瑤加入港交所前於香港保誠保險擔任首席人力資源總監，此前於香港的紐約人壽國際 - 亞洲、紐約及香港的美國國際集圑，以及東京的保誠保險出任多個人力資源職位。

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