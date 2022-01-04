【CES2022】Invoxia推智能狗項圈　助主人監測愛犬健康

▲ Invoxia的智能狗項圈利用微型雷達傳感器的深度學習人工智能，用作監測狗隻呼吸和心率等生命健康數據。（Invoxia官網截圖）

近年愈來愈多人使用Apple Watch一類的智能手錶，除可作GPS定位追蹤外，亦能監測自身健康狀況。專門研發GPS定位工具的Invoxia，近日發布了專為狗隻服務的智能狗項圈，部分功能幾乎和Apple Watch一樣。

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據《Verge》報道，有別於一般的寵物追蹤器，Invoxia的智能狗項圈不但裝有GPD傳感器，更利用了微型雷達傳感器的深度學習人工智能，用作監測狗隻呼吸和心率等生命健康數據，Invoxia 首席執行官 Amélie Caudron指，微型雷達傳感器和Google Pixel 4 手機中使用的 Soli 雷達傳感器類型是相同。

暫只推中大型狗隻項圈

Caudron提到，智能狗項圈較人類的智能手錶優勝的地方，是可以更寬鬆、更舒適地掛在狗的頸上，毋須緊貼皮膚接觸就可獲得準確的生命健康指數。另外，該狗項圈亦與藍牙、Wi-Fi、GPS 和 LTE-M 兼容，且具有逃生警報和內置蜂鳴器功能。

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Invoxia 表示，該項圈預計於 2022 年夏季上市，價格約 99 美元，如要附加GPS 功能，每月則需額外繳付12.99 美元。另外，受目前雷達技術所限，因此Invoxia智能狗項圈目前只適用於中大型狗隻，未有推出貓隻和小型寵物狗的尺寸。

責任編輯：陳卓賢