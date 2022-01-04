【美國疫情】單日破百萬確診 大部分住院患者未打疫苗

美國的新冠肺炎疫情惡化，單日再新增超過百萬宗確診個案。美國衛生部的最新數據更顯示，全國有超過10萬新冠患者住院，住院人數於近4個月以來再次重返6位數，住院患者主要為未接種新冠疫苗的群體。

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《USA Today》報道，由於Omicron變種急速傳播及周末積壓大量確診個案，美國周一（3日）截至美國東部時間晚上7點半，已較前一日新增104.2萬宗確診。《USA Today》更指，暫時未知上述數字是否已包括所有州分的新增確診數。

連同上述初步單日確診數計算，美國的7日平均確診數或接近45萬宗，而過往的最高7日平均確診數約25萬宗。

根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的數據，僅於上周就約有1%的美國人口確診新冠肺炎。

根據美國衛生及公共服務部（HHS）的最新數據，有超過10.3萬名新冠患者住院，是近4個月以來首次達到6位數。

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美國有綫新聞網絡（CNN）指，住院新冠患者大部分都未有接種新冠疫苗。而根據美國疾控中心（CDC）截至去年11月的最新數據，未打針成人累計住院率高約8倍，而未打針的12至17歲人士住院率高約10倍。

美國總統拜登（Joe Biden）與副總統賀錦麗（Kamala Harris）於周二（4日），計劃與白宮新冠疫情應對小組會面商討對抗Omicron變種的行動方案。

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責任編輯：鄭錦玲