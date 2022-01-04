【瑞聲股價】高盛籲重新留意瑞聲科技　午後續升8%

▲ 【瑞聲股價】高盛籲重新留意瑞聲科技 看好今年付運量回升

蘋果（Apple，美：AAPL）股價創新高，蘋果供應商之一的瑞聲科技 （02018） 今早股價向好，早段最多升9%，最新升7.6%，報33.1元，成交2.5億元。高盛發表報告指，投資者是時候重新留意瑞聲科技，認為瑞聲科技已度過最艱難時刻，今年付運量可按年增99%，維持瑞聲科技「買入」投資評級，目標價66元。

高盛認為瑞聲科技有三大賣點，第一是手機鏡頭和相機模組產品全面，而且客戶群已滲透至所有領先的Android智能手機品牌，產能也有望於兩年內由每月1億件增加到每月1.3億至1.4億件。高盛指，瑞聲科技2021年手機鏡頭主要客戶是榮耀、小米，其次是vivo、OPPO和三星，客戶相對集中，料公司會續擴充客戶多元化。

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高盛續指，瑞聲另一賣點是在汽車發展具有長遠發展潛力。最後，高盛認為，瑞聲科技市佔率收縮4年後已趨穩，料瑞聲科技出貨量有望在去年第4季回復按季增長，今年次季回復至按年增長。

高盛更新預測，下調瑞聲2021、22年的盈利預測，主要受去年第4季、今年首季收入下跌影響，但對2023年至27年盈利預測大致保持不變。

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