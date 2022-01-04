  • 21°C
香港時間 : 2022104日 (二) 13:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【石Sir午市閒談】今日推介領展｜商湯、信義光能、中國信達、特步、中國聯塑最新部署

股市 12:37 2022/01/04

分享：

恒生指數中午收報23206點，跌68點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介領展 （00823） ，另亦會分析商湯 （00020） 、信義光能 （00968） 、中國信達 （01359） 、特步 （01368） 、中國聯塑 （02128） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 嚴正聲明

00：45 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

03：19 – 商湯  （00020）        升幅不少

04：40 – 信義光能  （00968）     高位後回調

06：06 – 中國信達  （01359）      整固後回升

07：59 – 特步  （01368）       要守11.00元位

09：52 – 中國聯塑  （02128）     整固後回升

11：35 – 領展  （00823）     整固後升

13：17 – 推介股表現記錄

14：05 – 過去7日解答問題記錄

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中藥、同仁堂國藥、大眾金融、中糧包裝、及遠東發展

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明 
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

港股 領展房產基金（00823） 商湯科技（00020） 信義光能（00968） 中國信達（01359） 特步國際（01368） 中國聯塑（02128） 石鏡泉

上一篇文章

【港交所388】港交所任命劉玉瑤為首席人力資源總監

下一篇文章

Tesla（TSLA.US）股價坐火箭升逾一成　現水平可否追入？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款