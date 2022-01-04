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【輝瑞疫苗】美FDA准12至15歲打第3針 待CDC審議

環球社會熱點 12:01 2022/01/04

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美國新冠肺炎疫情嚴峻，為加快新冠疫苗接種進度，美國食品及藥物管理局（FDA）周一（3日）批准12至15歲青少年接種輝瑞第3針、應對Omicron變種。FDA批准相關建議後，美國疾控中心（CDC）會決定是否建議青少年打第3針。

紐約市擬強制公務員打第3針 同州州立大學已推行 【下一頁】

FDA周一批准12至15歲青少年接種輝瑞（Pfizer）第3針，以及批准為5至11歲免疫能力較差的兒童打第3針；同時縮短12歲或以上人士接種第3針相隔時間，由接種第2針後的6個月、縮短至5個月。

FDA生物製品評估與研究中心主任馬克斯（Peter Marks）表示，FDA評估現有數據後，認為授權打第3針能有助提供更好保護，應對Delta及Omicron變種。馬克斯續指，FDA將會評估及決定5至11歲兒童接種第3針。

防長奧斯汀確診 已接種3針疫苗仍中招 【下一頁】

據悉，FDA根據以色列的真實世界數據，包括6,300多名12至15歲青少年接種輝瑞第3針後的安全數據。

CDC旗下顧問小組將於周三（5日）開會討論決定，是否建議青少年打第3針。CDC數據指，1,350萬名12至17歲青少年當中，只有一半人已完成接種新冠疫苗。當地有62%民眾已完全接種疫苗、3分1人已接種第3針。

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責任編輯：郭麗明

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