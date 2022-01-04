【星巴克】香港星巴克2022推全新飲品　新春系列商品、禮盒及禮券同步登場　（多圖）

▲ 步入2022年，星巴克（Starbucks）全新飲品、系列商品及星巴克精選甜點禮盒及2022新春現金禮券套裝。（星巴克圖片）

步入2022年，星巴克（Starbucks）全新飲品、系列商品及星巴克精選甜點禮盒及2022新春現金禮券套裝，將於2022年1月4日登陸全線香港及澳門星巴克分店，而所有輕食亦同日於香港分店推出。

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星巴克挑選了兩款經典滋味，醇香抺茶及煙燻奶油糖來製作4款咖啡茶飲，迎接新的一年。醇香鮮奶抺茶採用源自日本的無添加糖醇香抺茶粉，抺茶結合鮮奶；煙燻奶油糖鮮奶咖啡則在特濃咖啡中融入煙燻奶油糖。

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同步推生肖主題系列商品



一系列食品亦同步推出，包括同樣選用純正抺茶粉巧製的4款輕食。送牛迎虎，星巴克亦推出新春虎年系列商品、星巴克精選甜點禮盒和2022新春現金禮券套裝。



每逢農曆新年，星巴克均會推出以生肖為主題的系列商品。今年的新春虎年系列商品包括20多款特式杯具及喜慶飾品，其中包括兩款正紅色的生肖杯具，是星巴克每年度均推出的十二生肖收藏品系列。而今年兩款不同容量的咖啡杯，分別為12oz新春虎年咖啡杯及3oz新春虎年咖啡杯；系列商品包括鮮艷的黃色、湛藍、及橙紅為主調的咖啡杯、不鏽鋼隨行杯、不鏽鋼水樽。



除了於分店有售，顧客更可於網上選購電子版2022新春現金禮券套裝。法式浪漫系列商品亦登陸各分店，以藍白紅色調、心型圖案及簡約線條描繪法國巴黎的浪漫景象。

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責任編輯：李智美