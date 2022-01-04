  • 21°C
香港時間 : 2022104日 (二) 12:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【星巴克】香港星巴克2022推全新飲品　新春系列商品、禮盒及禮券同步登場　（多圖）

商業 11:57 2022/01/04

分享：

步入2022年，星巴克（Starbucks）全新飲品、系列商品及星巴克精選甜點禮盒及2022新春現金禮券套裝。（星巴克圖片）

步入2022年，星巴克（Starbucks）全新飲品、系列商品及星巴克精選甜點禮盒及2022新春現金禮券套裝，將於2022年1月4日登陸全線香港及澳門星巴克分店，而所有輕食亦同日於香港分店推出。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 
星巴克挑選了兩款經典滋味，醇香抺茶及煙燻奶油糖來製作4款咖啡茶飲，迎接新的一年。醇香鮮奶抺茶採用源自日本的無添加糖醇香抺茶粉，抺茶結合鮮奶；煙燻奶油糖鮮奶咖啡則在特濃咖啡中融入煙燻奶油糖。

【電影票房】《蜘蛛俠》成去年香港票房總冠軍　《梅艷芳》屈居排第三
 
同步推生肖主題系列商品
 
一系列食品亦同步推出，包括同樣選用純正抺茶粉巧製的4款輕食。送牛迎虎，星巴克亦推出新春虎年系列商品、星巴克精選甜點禮盒和2022新春現金禮券套裝。
 
每逢農曆新年，星巴克均會推出以生肖為主題的系列商品。今年的新春虎年系列商品包括20多款特式杯具及喜慶飾品，其中包括兩款正紅色的生肖杯具，是星巴克每年度均推出的十二生肖收藏品系列。而今年兩款不同容量的咖啡杯，分別為12oz新春虎年咖啡杯及3oz新春虎年咖啡杯；系列商品包括鮮艷的黃色、湛藍、及橙紅為主調的咖啡杯、不鏽鋼隨行杯、不鏽鋼水樽。
 
除了於分店有售，顧客更可於網上選購電子版2022新春現金禮券套裝。法式浪漫系列商品亦登陸各分店，以藍白紅色調、心型圖案及簡約線條描繪法國巴黎的浪漫景象。

【人才短缺】全球污水處理業求才若渴　美國3成工程師將退休

【香港零售】中港兩地今年首季若通關　港首季銷售有望升高單位數字　分析師：Omicron影響言之尚早

責任編輯：李智美

相關文章

【星巴克】應對勞動力不足　美國星巴克宣佈來年加薪二次吸引人才
2021/10/28
【星巴克】應對勞動力不足　美國星巴克宣佈來年加薪二次吸引人才
【星巴克】慶祝專輯重新發行　顧客可在星巴克點Taylor Swift最愛飲品
2021/11/16
【星巴克】慶祝專輯重新發行　顧客可在星巴克點Taylor Swift最愛飲品
【星巴克XLINE FRIENDS 】星巴克與LINE FRIENDS聯乘推限量聖誕商品系列　 12月7日網上商店同步登場
2021/12/06
【星巴克XLINE FRIENDS 】星巴克與LINE FRIENDS聯乘推限量聖誕商品系列　 12月7日網上商店同步登場
【星巴克】亞洲首個送餐服務　香港星巴克推出Mobile Order to Table
2021/12/21
【星巴克】亞洲首個送餐服務　香港星巴克推出Mobile Order to Table

你可能感興趣

【星巴克】應對勞動力不足　美國星巴克宣佈來年加薪二次吸引人才
19:11 2021/10/28
【星巴克】應對勞動力不足　美國星巴克宣佈來年加薪二次吸引人才
【星巴克】慶祝專輯重新發行　顧客可在星巴克點Taylor Swift最愛飲品
17:25 2021/11/16
【星巴克】慶祝專輯重新發行　顧客可在星巴克點Taylor Swift最愛飲品
【星巴克XLINE FRIENDS 】星巴克與LINE FRIENDS聯乘推限量聖誕商品系列　 12月7日網上商店同步登場
12:07 2021/12/06
【星巴克XLINE FRIENDS 】星巴克與LINE FRIENDS聯乘推限量聖誕商品系列　 12月7日網上商店同步登場
餐廳情報 星巴克 巴黎 農曆新年 香港 飲品 澳門 商品

下一篇文章

【香港零售】中港兩地今年首季若通關　港首季銷售有望升高單位數字　分析師：Omicron影響言之尚早
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2021手機出貨量】2021年全球智能手機出貨13.2億部　三星蘋果小米排前3
【2021手機出貨量】2021年全球智能手機出貨13.2億部　三星蘋果小米排前3
【航空業】Omicron引致人力短缺問題　美聯航大加機師3倍人工
【航空業】Omicron引致人力短缺問題　美聯航大加機師3倍人工
【經濟動向】國內經濟復甦緩慢　專家：可效仿港府派消費券
【經濟動向】國內經濟復甦緩慢　專家：可效仿港府派消費券
【蘋果】蘋果推出AirPods Pro虎年特別版　最快1月5號到貨！
【蘋果】蘋果推出AirPods Pro虎年特別版　最快1月5號到貨！
【寵物移民】高峰期1日40隻寵物出境　Pet Holidays：今年有約1成人為回流客
【寵物移民】高峰期1日40隻寵物出境　Pet Holidays：今年有約1成人為回流客
【香港迪士尼】小狐狸「玲娜貝兒」將於秋天登香港迪士尼　上海開售曾引6千人冒1℃天氣排隊
【香港迪士尼】小狐狸「玲娜貝兒」將於秋天登香港迪士尼　上海開售曾引6千人冒1℃天氣排隊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款