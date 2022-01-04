【台積電TSM】晨星：芯片短缺今年緩解後年或過剩　看好台積電不受影響、看淡中芯國際股價

▲ 晨星料2022年芯片短缺緩解、2024年或轉為過剩 看好台積電及三星電子

芯片短缺多時，晨星發表研究報告指，預計今年下半年半導體短缺的跡象將會得到緩解，若果早前宣佈的大部分晶圓廠產能如期2024年投產，更可能出現供過於求。晨星分析，在潛在供過於求下，台積電（美：TSM，台：2330）將會成為半導體產業中，唯一能持續維持自2020年第三季以來強勁財務表現的公司。

台積電美股昨晚大升7%，最新盤前升2%，暫報131.62美元。

報告指，元宇宙、物聯網及電動車等最新技術發展，預計能為半導體公司帶來可觀的潛在優勢，但行業格局可能失衡，因具備先進設施有能力生產芯片的大型製造商，才會是最大的獲益者。如自動駕駛技術，主要有利於台積電及三星電子等領先代工廠，其他晶圓代工廠則小幅受益於成熟產品外包比例提高。

而對於中芯國際 （00981） ，晨星表示對該公司未來三年股價前景並不樂觀，由於目前芯片價格上漲，但中芯國際到2023年之前幾乎未新增產能。

晨星又預計，汽車應用及物聯網的芯片增量需求將低於2021年所新增芯片產能的一半。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中藥、同仁堂國藥、大眾金融、中糧包裝、及遠東發展

相關文章：

【Apple】慶祝芯片推出一周年 蘋果贈「M1芯片潮T」予工程師及員工

【芯片大戰】三星電子擬斥資1326億元在美國建設芯片廠 李在鎔正出訪北美