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【澳洲疫情】醫護人手不足 部分確診護士需繼續工作

環球社會熱點 11:55 2022/01/04

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澳洲受新冠肺炎Omicron變種影響，確診人數不斷上升。澳洲為應對確診醫護隔離後出現人手不足情況，部分確診護士需繼續工作。有澳洲媒體引述無感染澳洲護士報道，部分確診護士已出現病徵，包括咳嗽等，但仍照顧普通病人。 

就算確診不斷升 澳洲總理：唔會再封城 【下一頁】

澳洲版《衛報》報道，新南威爾士州（NSW）共有約2,500名確診衛生工作者需要接受隔離。惟州內悉尼等地公立醫院護士透露，部分確診護士需繼續工作，並且和未受感染同事一共工作。報道亦引述一份外洩文件指，新州公立醫院人手嚴重不足，當局計劃或從海外引入護士。

新州護士承認，近日有院方以口頭通知形式告知，確診護士若未出現病徵及穿戴個人防護裝備，可豁免隔離繼續工作。但部分無確診護士透露，看到有繼續工作護士明顯出現病徵，包括咳嗽和打噴嚏。

澳洲悉尼醫院錯發近千陰性檢測報告 486人證確診 【下一頁】

悉尼1間醫院的護士更表示，確診護士工作範圍更未局限於新冠病房。其他醫院護士亦承認，確診護士需接觸無確診患者及僱員。有受訪護士形容，情況猶如所有人都已放棄防疫，對目前狀況感到崩潰。

新州數日前放寬隔離措施，若緊密接觸者未出現病徵，僱主亦認為其工作無人可取代的情況下，可豁免為期7日的隔離繼續工作。但當時新州衛生部發言人表示，確診護士未納入可豁免範圍。

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責任編輯：李俊儀

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