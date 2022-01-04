【疫苗氣泡】林鄭預告2月24日擴大疫苗氣泡　入食肆學校圖書館博物館均須接種疫苗、餐飲股變動不大

▲ 【疫苗氣泡】林鄭預告2月24日擴大疫苗氣泡 出入食肆學校圖書館博物館須接種疫苗

行政長官林鄭月娥於行政會議前宣布，2月24日將落實一系列措施，包括擴大「疫苗氣泡」要求，屆時市民進入食肆及大部分表列場所須接種新冠疫苗，而且「疫苗氣泡」範圍不會只局限於表列處所，亦會包括文康設施，例如公共圖書館、博物館、學校等，當局暫時亦未有計劃將「疫苗氣泡」延伸至私人工作間或商場，但隨著疫情發展，林鄭月娥揚言不會排除任何可能。

在香港與內地通關方面，林鄭月娥承認，香港出現Omicron個案影響與內地商討免檢疫通關，相信要多等一會才能恢復與內地正常往來。

本地餐飲零售股變動不大，大家樂 （00341） 現無升跌，最新報13.78元，大快活 （00052） 跌0.8%；利福國際 （01212） 升0.7%，周大福 （01929） 跌0.4%，周生生 （00116） 升0.7%；六福 （00590） 跌0.7%；優品360 （02360） 無升跌。

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林鄭月娥重申，政府目前未有計劃收緊社交距離措施，亦暫時未有計劃停課。

她指出，預早公布疫苗氣泡安排，是因為各界需時準備，政府亦要預留時間讓市民打針，並研究方便處所核證疫苗紀錄。她又指，政府公布將擴展疫苗氣泡以來，多了市民打針，現時已打第一針的比例達到72.9%，昨日打第一針的市民創近月新高，有1.8萬人，並有1.5萬人打第三針。

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