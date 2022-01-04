  • 21°C
香港時間 : 2022104日 (二) 12:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗氣泡】林鄭預告2月24日擴大疫苗氣泡　入食肆學校圖書館博物館均須接種疫苗、餐飲股變動不大

Hot Talk 11:16 2022/01/04

分享：

【疫苗氣泡】林鄭預告2月24日擴大疫苗氣泡　出入食肆學校圖書館博物館須接種疫苗

行政長官林鄭月娥於行政會議前宣布，2月24日將落實一系列措施，包括擴大「疫苗氣泡」要求，屆時市民進入食肆及大部分表列場所須接種新冠疫苗，而且「疫苗氣泡」範圍不會只局限於表列處所，亦會包括文康設施，例如公共圖書館、博物館、學校等，當局暫時亦未有計劃將「疫苗氣泡」延伸至私人工作間或商場，但隨著疫情發展，林鄭月娥揚言不會排除任何可能。

在香港與內地通關方面，林鄭月娥承認，香港出現Omicron個案影響與內地商討免檢疫通關，相信要多等一會才能恢復與內地正常往來。

本地餐飲零售股變動不大，大家樂 （00341） 現無升跌，最新報13.78元，大快活 （00052） 跌0.8%；利福國際 （01212） 升0.7%，周大福 （01929） 跌0.4%，周生生 （00116） 升0.7%；六福 （00590） 跌0.7%；優品360 （02360） 無升跌。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】（附time code）

港府澄清無計劃禁堂食、封關，可見【下一頁】

林鄭月娥重申，政府目前未有計劃收緊社交距離措施，亦暫時未有計劃停課。

她指出，預早公布疫苗氣泡安排，是因為各界需時準備，政府亦要預留時間讓市民打針，並研究方便處所核證疫苗紀錄。她又指，政府公布將擴展疫苗氣泡以來，多了市民打針，現時已打第一針的比例達到72.9%，昨日打第一針的市民創近月新高，有1.8萬人，並有1.5萬人打第三針。

【2022年板塊部署】港股面對「內憂外患」首季或探底？滙豐劉紹文教您部署策略【按此即睇】

相關文章：

【香港疫情】滙豐荃灣卓越理財中心納入強檢即日起暫停服務　

申洲國際︰寧波市北侖區出現新冠疫情　部分生產基地將受短期停產影響、股價跌近8%破底

【澳門賭收】澳門上月博彩收入升1.8%　2021年累彈43.7%、但仍較疫情前跌7成

疫苗氣泡 疫苗 圖書館 疫情 博物館 香港 零售 林鄭月娥

上一篇文章

【前高官動向】香港航天科技委任陳家強及袁國強為獨立非執董

下一篇文章

商湯（00020）日日升唔停 跟紅頂白點炒好？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款