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宏觀政策的「穩」「進」

宏觀解讀 11:05 2022/01/04

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平衡「穩」「進」，既是中國政策層的核心關切，也將決定宏觀政策發力方向、力度強弱和節奏快慢，進而對實體經濟復甦進程和金融市場變化產生深遠影響。從必要性看，平衡「穩」「進」勢在必然；從思想準備看，平衡「穩」「進」需要強化憂患意識、底綫思維、守正之道和系統觀念；從實際行動看，平衡「穩」「進」要求宏觀政策精準施策、協同配合、發力靠前。2021年的中央經濟工作會議不僅提出了「穩」「進」的政策基調，也明確了一系列平衡「穩」「進」的戰略理念和思想指引。

一是要強化憂患意識。會議對形勢判斷保持了客觀嚴峻的審慎態度，強調先立後破、穩紮穩打。這種憂患意識毫無疑問是必要的，因為當下全球經濟正處在近幾十年來最嚴重也是最特殊的「滯脹」格局之中，我們用IMF的WEO基礎數據庫進行了測算，在全球191個有統計的經濟體裡，2022年全球僅15個經濟體的經濟增長速度有望回到1980至2020年的年均複合增長水平，而全球通脹也已確證並非暫時現象，全球性的「滯脹」對中國經濟發展可謂影響深遠，在堅定發展信心的同時也不能掉以輕心。

二是要堅持底綫思維。中國經濟的底綫始終是國家利益和人民福祉，「穩」是為了守住底綫，「進」是為了抬升底綫，基於此，本次會議強調無論國際風雲如何變幻，中國都將堅定不移做好自己的事情，不斷做強經濟基礎，增強科技創新能力。

三是要秉承守正之道。在宏觀「穩」「進」之間、在微觀「得」「失」之間權衡利弊、有所取捨，勢必需要思想認知上有度有節、守正創新，基於此，本次會議提出了新形勢下五個「正確認識和把握」，即要正確認識和把握實現共同富裕的戰略目標和實踐途徑，要正確認識和把握資本的特性和行為規律，要正確認識和把握初級產品供給保障，要正確認識和把握防範化解重大風險，要正確認識和把握碳達峰碳中和，明確了看待和解決複雜問題的權衡標尺。

四是要完善系統觀念。宏觀政策往往牽一髮而動全身，優化政策效能勢必須要統籌外部和內部兩個市場、短期和長期兩個維度、宏觀和微觀兩個層面，基於此，本次會議強調經濟社會發展是一個系統工程，必須綜合考慮政治和經濟、現實和歷史、物質和文化、發展和民生、資源和生態、國內和國際等多方面因素。

撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

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