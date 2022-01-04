商湯（00020）日日升唔停 跟紅頂白點炒好？

港產獨角獸半新股商湯（00020）上周四（30日）以3.85元掛牌後，股價氣勢如虹，至周一（3日）收報7.75元，較招股價累計大升一倍。股價日日創新高，股民可如何部署？且看今集《青姐話》可找到答案。

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