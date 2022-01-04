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商湯（00020）日日升唔停 跟紅頂白點炒好？

股市 11:10 2022/01/04

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港產獨角獸半新股商湯（00020）上周四（30日）以3.85元掛牌後，股價氣勢如虹，至周一（3日）收報7.75元，較招股價累計大升一倍。股價日日創新高，股民可如何部署？且看今集《青姐話》可找到答案。

【青姐話】足本版: 獨角獸出閘 跟紅兼頂白【按此即睇】

**皇牌節目足本版**

【ET開市直擊】Tesla數據靚再開車？北水今回歸炒啲乜【按此即睇】 

欄名 : 青姐話

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