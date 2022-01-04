商湯（00020）日日升唔停 跟紅頂白點炒好？ 股市 11:10 2022/01/04 分享： 港產獨角獸半新股商湯（00020）上周四（30日）以3.85元掛牌後，股價氣勢如虹，至周一（3日）收報7.75元，較招股價累計大升一倍。股價日日創新高，股民可如何部署？且看今集《青姐話》可找到答案。 【青姐話】足本版: 獨角獸出閘 跟紅兼頂白【按此即睇】 **皇牌節目足本版** 【ET開市直擊】Tesla數據靚再開車？北水今回歸炒啲乜【按此即睇】 欄名 : 青姐話 相關文章 明年加息潮想部署入手銀行股？港銀股vs內銀股vs美銀股邊隻最值搏？ 2021/12/31 明年加息潮想部署入手銀行股？港銀股vs內銀股vs美銀股邊隻最值搏？ 步入加息潮 2022年美股3大因素要留意！ 2021/12/31 步入加息潮 2022年美股3大因素要留意！ 2022年首季港股仍看淡？譚智樂話恒指到呢個位先係入市時機 2022/01/03 2022年首季港股仍看淡？譚智樂話恒指到呢個位先係入市時機 商湯科技020再飆三成 跟車短炒留意呢個位！ 2022/01/03 商湯科技020再飆三成 跟車短炒留意呢個位！ 阿里巴巴9988股價跌近4%見底未？短綫不宜炒作？ 2022/01/03 阿里巴巴9988股價跌近4%見底未？短綫不宜炒作？ 你可能感興趣 明年加息潮想部署入手銀行股？港銀股vs內銀股vs美銀股邊隻最值搏？ 13:43 2021/12/31 明年加息潮想部署入手銀行股？港銀股vs內銀股vs美銀股邊隻最值搏？ 步入加息潮 2022年美股3大因素要留意！ 14:09 2021/12/31 步入加息潮 2022年美股3大因素要留意！ 2022年首季港股仍看淡？譚智樂話恒指到呢個位先係入市時機 12:32 2022/01/03 2022年首季港股仍看淡？譚智樂話恒指到呢個位先係入市時機 最新專欄文章 更多 【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白 2022/01/03 【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白 【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂 2021/12/20 【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂 港華燃氣（01083）新能源概念強 青姐都話睇實咪走寶 2021/12/14 港華燃氣（01083）新能源概念強 青姐都話睇實咪走寶 【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理 2021/12/13 【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理 海信家電（00921）追落後 入市部署話你知 2021/12/07 海信家電（00921）追落後 入市部署話你知 商湯科技（00020）