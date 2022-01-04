【Omicron變種】丹麥研究指 免疫逃逸力高於Delta

Omicron變種於全球多國廣泛傳播，正逐漸取代Delta變種成為主流病毒株。丹麥一項研究指Omicron變種的傳染力為Delta變種的多達3.7倍，而免疫逃逸力也高於Delta變種。

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丹麥統計局、哥本哈根大學及醫療研究所Statens Serum Institut（SSI）負責進行研究，於上月中調查丹麥近1.2萬戶家庭，研究正等候同行評審。

研究結果顯示在已接種新冠疫苗的群體當中，Omicron變種的傳染力為Delta變種的2.7倍至3.7倍。研究人員指Omicron變種之所以快速傳播，主要是其免疫逃逸力更高，而非變種本身增加基本傳染性。

研究同時發現與未接種加強劑的人相比，已接種者無論是傳播哪一種變種病毒的風險都會較低。

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SSI技術總監克勞斯（Tyra Krause）表示，Omicron變種傳染性較高，但引發重症的風險也似乎較低。她表示Omicron變種患者住院的風險，僅為Delta變種患者的一半。

丹麥有78%人口已經完成接種新冠疫苗，有近48%人口已接種第3針疫苗。超過8成丹麥人口均為接種輝瑞（Pfizer）疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲