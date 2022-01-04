  • 21°C
香港時間 : 2022104日 (二) 12:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Omicron變種】丹麥研究指 免疫逃逸力高於Delta

環球社會熱點 10:57 2022/01/04

分享：

Omicron變種於全球多國廣泛傳播，正逐漸取代Delta變種成為主流病毒株。丹麥一項研究指Omicron變種的傳染力為Delta變種的多達3.7倍，而免疫逃逸力也高於Delta變種。

【Omicron變種】約翰遜指明顯溫和 未打算再收緊防疫 【下一頁】

丹麥統計局、哥本哈根大學及醫療研究所Statens Serum Institut（SSI）負責進行研究，於上月中調查丹麥近1.2萬戶家庭，研究正等候同行評審。

研究結果顯示在已接種新冠疫苗的群體當中，Omicron變種的傳染力為Delta變種的2.7倍至3.7倍。研究人員指Omicron變種之所以快速傳播，主要是其免疫逃逸力更高，而非變種本身增加基本傳染性。

研究同時發現與未接種加強劑的人相比，已接種者無論是傳播哪一種變種病毒的風險都會較低。

【英國疫情】英格蘭威爾士增近14萬確診 本周不收緊防疫 【下一頁】

SSI技術總監克勞斯（Tyra Krause）表示，Omicron變種傳染性較高，但引發重症的風險也似乎較低。她表示Omicron變種患者住院的風險，僅為Delta變種患者的一半。

丹麥有78%人口已經完成接種新冠疫苗，有近48%人口已接種第3針疫苗。超過8成丹麥人口均為接種輝瑞（Pfizer）疫苗。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【Omicron變種】約翰遜指明顯溫和 未打算再收緊防疫
今日
【Omicron變種】約翰遜指明顯溫和 未打算再收緊防疫
【新冠疫苗】紐約市擬強制公務員打第3針 同州州立大學已推行
2022/01/03
【新冠疫苗】紐約市擬強制公務員打第3針 同州州立大學已推行
【澳洲疫情】就算確診不斷升 總理：唔會再封城
2022/01/03
【澳洲疫情】就算確診不斷升 總理：唔會再封城
【Omicron變種】福西：考慮住院數字取代確診個案 反映嚴重性
2022/01/03
【Omicron變種】福西：考慮住院數字取代確診個案 反映嚴重性
【美國疫情】防長奧斯汀確診 已接種3針疫苗仍中招
2022/01/03
【美國疫情】防長奧斯汀確診 已接種3針疫苗仍中招

你可能感興趣

【Omicron變種】約翰遜指明顯溫和 未打算再收緊防疫
今日 10:43
【Omicron變種】約翰遜指明顯溫和 未打算再收緊防疫
【新冠疫苗】紐約市擬強制公務員打第3針 同州州立大學已推行
18:08 2022/01/03
【新冠疫苗】紐約市擬強制公務員打第3針 同州州立大學已推行
【澳洲疫情】就算確診不斷升 總理：唔會再封城
13:10 2022/01/03
【澳洲疫情】就算確診不斷升 總理：唔會再封城
疫情 傳染病 丹麥 疫苗 哥本哈根 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月04日 時間11:00）

下一篇文章

【Omicron變種】約翰遜指明顯溫和 未打算再收緊防疫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

佩洛西出手買Call 睇好這幾隻美股
佩洛西出手買Call 睇好這幾隻美股
【Omicron變種】住院風險為Delta 3分之1 英國研究發現
【Omicron變種】住院風險為Delta 3分之1 英國研究發現
新型冠狀肺炎全球疫情（01月04日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月04日 時間11:00）
【歐洲疫情】多國確診再創新高 葡萄牙除夕關閉酒吧
【歐洲疫情】多國確診再創新高 葡萄牙除夕關閉酒吧
阿諾舒華辛力加與甘迺迪外甥女離婚 料對分31億身家
阿諾舒華辛力加與甘迺迪外甥女離婚 料對分31億身家
【英國疫情】隔離縮至5日減人手荒？ 政府明言無計劃
【英國疫情】隔離縮至5日減人手荒？ 政府明言無計劃
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款