【Omicron變種】約翰遜指明顯溫和 未打算再收緊防疫

新冠肺炎Omicron變種病毒仍然肆虐全球，英國確診亦一直維持高位。英國首相約翰遜近日表示，Omicron變種明顯較過往變種溫和，強調暫時不會再次收緊防疫，並稱醫療系統會被Omicron變種拖垮是為時尚早。

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約翰遜（Boris Johnson）周一（3日）訪問白金漢郡（Buckinghamshire）的疫苗中心時表示，英國將會按照現時防疫方針，堅持現有的「Plan B」防疫措施是正確方案。約翰遜亦表明，政府會持續檢視所有防疫措施成效。

至於Omicron變種會否使英國醫療系統崩塌，約翰遜表示醫院未來數周恐怕會承受一定程度壓力，但Omicron明顯較以往發現的變種溫和，而且英國現時更有抗疫經驗，加上疫苗接種率非常高，認為現時不能指英國醫療會被Omicron變種擊潰。

約翰遜同時指出，英國將透過第3針計劃加強防疫，並稱現時醫院深切治療部的入院重症患者中，約90%為未打疫苗或是第3針人士。雖然對抗疫樂觀，但約翰遜拒絕預測疫情何時結束，表明現階段未能指疫情已完結。

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責任編輯：吳漢培