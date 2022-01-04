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【互聯網監管】《網絡安全審查辦法》2月中起執行　網絡平台赴海外上市前需安全審查

股市 10:25 2022/01/04

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【互聯網監管】《網絡安全審查辦法》2月中起執行　網絡平台赴海外上市前需安全審查

國家網信辦等13部門修訂發布《網絡安全審查辦法》，自2022年2月15日起執行。當局將網絡平台運營者開展數據處理活動影響或者可能影響國家安全等情形，納入網絡安全審查。網信辦有關負責人今日（4日）表示，網絡平台運營者應當在向國外證券監管機構提出上市申請之前，申報網絡安全審查。

《辦法》將網絡平台運營者開展數據處理活動影響或者可能影響國家安全等情形納入網絡安全審查，並明確掌握超過100萬用戶個人信息的網絡平台運營者赴國外上市必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。根據審查實際需要，增加證監會作為網絡安全審查工作機制成員單位，同時完善了國家安全風險評估因素等內容。

本港科技股目前個別發展，騰訊 （00700） 現跌逾1%、阿里巴巴 （09988） 反彈近2%、美團 （03690） 跌逾1%。

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