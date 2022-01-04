【前高官動向】香港航天科技委任陳家強及袁國強為獨立非執董

香港航天科技 （01725） 宣佈委任兩名港府前高官陳家強及袁國強為獨立非執行董事，1月3日起生效。至於原有獨立非執行董事之一的羅志聰，則已辭任。香港航天科技去年再轉型增設航天業務，從事智慧城市衛星大數據應用及解決方案，並有衛星測控、製造和發射業務，於去年啟動「金紫荊星座」項目發射五顆衛星。

公司表示，會探索光學及合成孔徑雷達的遙感衛星星座系統（由在軌衛星群組成 ）， 以打造智慧城市、監察環境、管理能源及天然資源，以及進行海洋及災害應急管理。

香港航天科技由聯席主席兼行政總裁文壹川持有70.95%權益，文壹川於1993年至2013年為遠東國際資本有限公司董事長、2015年至19年為香港金融資產管理控股有限公司董事長。

自轉型後，公司引入多名香港具公職人士加入，包括數碼港主席林家禮、行政會議成員林健鋒出任執行董事。

陳家強、袁國強在多家上市公司出任董事

網上資料顯示，財經事務及庫務局前局長陳家強為現任香港科技大學工商管理學院兼任教授及院長資深顧問。他亦為虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）主席、非執董，以及匯立金融控股有限公司資深顧問。

陳家強亦為新創建集團 （00659） 、朗廷酒店投資 （01270） 、國泰君安 （01788） 及中海外 （00688） 的獨立非執董。

前律政司司長袁國強為資深大律師，亦為中國神華 （01088） 的獨立非執董。另外，他去年獲委任國泰航空 （00293） 董事局觀察員。

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香港航天科技去年轉型 市值逾80億元

香港航天科技原名為恒達科技控股，原先主要從事印刷電路板組裝（PCBA）及全裝配電子產品的研發、製造和銷售業務的中國公司。

恒達科技控股去年4月宣布折讓賣盤，以2.87億元向香港航天科技出售1.91億股公司股份。

公司易手後去年股價高見50元，較易手前低位累升40倍，雖然最新股價已回落近一半至26.5元，市值仍逾80億元。

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