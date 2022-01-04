【商湯20】商湯集團飈兩成後曾倒跌　市值一度破3000億元、流通市值多少？

▲ 【商湯00020】商湯科技再飈兩成 市值突破3000億元、流通市值僅134億元

被視為中國「人工智能（AI）四小龍」之一商湯集團 （00020） 上市後股價連日炒上，今早最多升25%，高見9.7元，市值高位見3228億元。商湯集團其後升幅收窄，一度倒跌但迅速反彈，半日收報8.48元，升9%，成交逾22.8億元。雖然市值回落至2822億元，商湯集團最新市值已超越香港四大傳統地產股。

商湯集團以「同股不同權」架構上市，「一股10票」A類股份75.29億股、「一股一票」B類股份257.54億股，總股本332.8億股。

不過，商湯集團在聯交所CCASS系統內的股數只有17.2億股，佔已發行股份5.18%。考慮到非在CCASS系統內股份難作即時交易，按半日收市價8.48元計，商湯「流通市值」只有146億元。

商湯集團在香港招股時設有5名基石投資者，合計認購10.33億股商湯集團，相當於招股規模的68.89%，相關基石投資者持股在6個月內不可轉讓，令商湯可買賣的股數更不足7億股。

商湯半日成交已達2.56億股，反映公司轉手率維持高企，股價極易大上大落。

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商湯上市時以招股價下限3.85元定價，首掛日升7%，次日再升超過三成，昨日尾市再飈高逾4成，商湯上市3日累計升幅已逾1倍。

商湯雖目前業務主要來自內地，但最初於香港成立，多年被視為香港「獨角獸」代表企業，隨公司上市後市值急增，市值已超本港四大地產商，包括當中市值最高的新地 （00016） 。

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