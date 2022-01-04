【港股市況】恒生指數高開125點後早段倒跌　商湯再升兩成創新高、內房反彈（不斷更新）

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【互聯網監管】《網絡安全審查辦法》2月中起執行 網絡平台赴海外上市前需申報網絡安全審查
美股於2022年首個交易日造好，道指收市升246點，港股今早承接高開百點。恒生指數開報23400點，升125點。恒生科技指數升0.5%，報5665點。阿里巴巴 （09988） 反彈近3%；商湯 （00020） 續升8%；融創服務 （01516） 升逾4%；第一服務 （02107） 復牌挫近44%。
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即市走勢︰
【10：25】恒生指數最新跌約60點，報23214點；科指跌1%，報5583點。
【10：22】【異動股】順風清潔能源復牌抽升逾四成 擬售4公司還債
【10：17】【內房股】內房股集體反彈 富力、奧園、世茂升逾一成
【10：15】歌禮製藥 （01672） 今早破頂高見4.61元，股價倒跌6%，低見3.81元。
【10：12】藥明生物 （02269） 續跌6%，低見81.5元。
【10：06】大市轉跌，恒指最新跌約2點。
【10：01】華潤醫藥 （03320） 股價回吐近7%，低見4.28元。
【09：59】【董事委任】香港航天科技委任陳家強及袁國強為獨立非執董
【09：58】電力股反彈，潤電 （00836） 跌逾2%；中國電力 （02380） 跌近4%；龍源電力 （00916） 跌1%。
【09：56】內房股反彈，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 3%；碧桂園 （02007） 升半成；雅居樂 （03383） 、融創 （01918） 升逾7%；世茂 （00813） 升逾11%。
【09：54】恒大系造好，恒大汽車 （00708） 升逾6%，高見4.22元；恒大物業 （06666） 升8%，高見2.85元。
【09：53】濠賭股向上，其中藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升3%。
【09：50】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 早段升幅收窄至逾1%；騰訊 （00700） 逆市跌1%；美團 （03690） 跌0.6%；小米 （01810） 升0.3%。
【09：48】中國12月財新製造業PMI為50.9，高於預期的50及前值49.9。
【09：42】中藥股中國中藥 （00570） 今早再升半成，破頂高見6.56元。
【09：40】大市開市後升幅收窄，最新升約90點，報23365點；科指跌0.2%，報5628點。
【09：38】瑞聲 （02018） 股價升逾7%，高見33.25元。
【AAPL】蘋果創新高市值曾觸3萬億美元 成為史上首家市值突破3萬億美元公司
【09：35】商湯 （00020） 早段升兩成，高見9.3元再創新高，市值突破3000億元。
【商湯00020】商湯科技再飈兩成 市值突破3000億元、流通市值僅134億元
【09：31】順風清潔能源 （01165） 復牌升逾34%，高見0.11元。順風清潔能源公布以約8.9億元人民幣，出售持有上網光伙電站的四間公司全部股權，料稅前溢利約400萬元人民幣。
【09：27】恒騰 （00136） 升近半成，恒騰網擬騰訊 （00700） 達遊戲技術合作框架。
【09：25】比亞迪 （01211） 股價高開4%，比亞迪12月新能源汽車銷量按年增2.25倍至93,945輛。
【比亞迪1211】比亞迪12月新能源車銷量增2.25倍 西安生產基本恢復正常
【09：25】【SaaS股】中國有贊2021年GMV達983億元人幣 非快手渠道GMV按年增超30%、今高開近2%
【09：23】恒生指數開報23400點，升125點。恒生科技指數升0.5%，報5665點。阿里巴巴 （09988） 反彈近3%；商湯 （00020） 續升8%；融創服務 （01516） 升逾4%；第一服務 （02107） 復牌挫近44%。
【物管收購】融創服務終止收購第一服務股權 斥對方突然推翻交易共識
【08：58】恒指黑期升約108點，報23354點；道指期貨跌24點，報36561點。
【07：45】港股ADR收報23398點，升123點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報47.49元，較港收市價高0.64元或1.4%；騰訊 （00700） ADR折合報454.15元，較港收市價高0.35元或近0.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報117.34元，較港收市價高2.34元或2%。
【07：30】美股於2022年首個交易日牛氣衝天，三大指數尾市發力，道指收市升246點，收報36585點，納指升1.2%，收報15832點，標指升0.6%，收報4796點。
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責任編輯︰梁浩碩