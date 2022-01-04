  • 21°C
香港時間 : 2022104日 (二) 13:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒生指數午後初段轉升　恒大復牌曾升10%　商湯升兩成後曾轉跌（不斷更新）

股市 13:31 2022/01/04

分享：

港股市況不斷更新

美股於2022年首個交易日造好，道指收市升246點，港股今早承接高開125點，惟續高開低走，曾倒跌逾百點，恒生指數半日跌68點，報23206點，成交656.7億元。恒生科技指數跌1.4%，報5559點。阿里巴巴 （09988） 逆市升逾1%；商湯 （00020） 再升逾9%；藥明生物 （02269） 跌逾7%；電力股下挫，內房股反彈。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大
    +7
    +6

財經日誌︰

    點擊圖片放大

焦點新聞︰

【2022展望】花旗：監管對股市最大衝擊已過　看好H股多於A股

即市走勢︰

【13：30】恒大 （03333） 升勢回順，最新升5%，午後曾升一成高見1.75元。恒大汽車 （00708） 升逾3%；恒大物業 （06666） 升逾6%。

【13：26】瑞信下調東岳 （00189） 目標價至23元，東岳股價跌近6%，低見11.7元。

【13：16】【互聯互通】深交所調整港股通名單　調出內房股新力、調入醫藥股凱萊英

【13：14】加息預期升溫，滙豐 （00005） 午後升2%，高見47.8元。

【13：08】大市轉升約10點。科指跌0.8%，報5594點。

【13：06】阿里巴巴 （09988） 午後升2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%。

【13：04】恒大 （03333） 升幅擴大至8%，高見1.72元，成交5589萬元。

【13：00】恒指午後初段跌約45點，報23229點；科指跌1.3%，報5564點。

【13：00】中國恒大 （03333） 午後復牌，股價升逾3%，高見1.7元。

【12：50】恒指黑期跌約8點，報23238點。

【12：15】【瑞聲股價】高盛籲重新留意瑞聲科技　半日大升7%

【12：13】【恒大危機】恒大午後復牌　39座建築突被勒令拆除、涉價值77億人幣　恒大：積極溝通、妥善處理

【12：00】恒生指數半日跌68點，報23206點，成交656.7億元。恒生科技指數跌1.4%，報5559點。阿里巴巴 （09988） 逆市升逾1%；商湯 （00020） 再升逾9%；藥明生物 （02269） 跌逾7%；電力股下挫，內房股反彈。

【11：40】港股中午收市前跌約95點，報23180點；科指跌1.4%，報5559點。

【11：33】上證半日跌0.4%；深證跌0.7%；創業板指跌2.2%。

【11：28】農夫山泉 （09633） 跌近一成，低見45.55元。

【11：27】李寧 （02331） 跌幅擴大至逾7%，低見79.3元。

【11：16】【疫苗氣泡】2月24日擴大疫苗氣泡　包括學校圖書館博物館　進入食肆須接種疫苗、餐飲股變動不大

【11：12】藥明生物 （02269） 跌幅擴大至逾8%，低見79.6元，成交10億元。

【11：06】【互聯網監管】網信部等四部門出台《互聯網信息服務算法推薦管理規定》

【11：05】【商湯20】知識帶來財富？　商湯創辦人、中大教授湯曉鷗身家曾漲至850億元

【11：02】商湯 （00020） 一度轉跌曾低見7.62元，最升回升13%，報8.79元。

【10：55】商湯 （00020） 升幅收窄至10%內，報8.5元，今早曾高見9.7元。

【10：46】潤電 （00836） 回吐半成；中國電力 （02380） 跌6%；華電國際 （01071） 跌逾4%；華能國電 （00902） 跌近3%；龍源電力 （00916） 跌逾1%。

【10：43】時代環球 （02310） 再升41%，破頂高見0.157元。時代環球日前公布，聯席主席兼執行董事蔡潤初作為要約人，斥約2734萬元向主要股東鄭丁港收購約34.7%股權交易完成，按例向其他股東提出強制性無條件現金要約，每股要約價7.2仙。

【10：38】體育股下跌，李寧 （02331） 跌逾5%；安踏 （02020） 、特步 （01368） 跌逾1%。

【10：34】大市跌幅擴大至100點，報23174點。

【10：30】滙豐 （00005） 逆市升逾1%，高見47.75元；渣打 （02888） 升0.8%；中銀香港 （02388） 升逾2%；東亞 （00023） 升0.2%。

【10：25】恒生指數最新跌約60點，報23214點；科指跌1%，報5583點。

【10：22】【異動股】順風清潔能源復牌抽升逾四成　擬售4公司還債

【10：17】【內房股】內房股集體反彈　富力、奧園、世茂升逾一成

【10：15】歌禮製藥 （01672） 今早破頂高見4.61元，股價倒跌6%，低見3.81元。

【10：12】藥明生物 （02269） 續跌6%，低見81.5元。

【10：06】大市轉跌，恒指最新跌約2點。

【10：01】華潤醫藥 （03320） 股價回吐近7%，低見4.28元。

【09：59】【董事委任】香港航天科技委任陳家強及袁國強為獨立非執董　

【09：58】電力股反彈，潤電 （00836） 跌逾2%；中國電力 （02380） 跌近4%；龍源電力 （00916） 跌1%。

【09：56】內房股反彈，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 3%；碧桂園 （02007） 升半成；雅居樂 （03383） 、融創 （01918） 升逾7%；世茂 （00813） 升逾11%。

【09：54】恒大系造好，恒大汽車 （00708） 升逾6%，高見4.22元；恒大物業 （06666） 升8%，高見2.85元。

【09：53】濠賭股向上，其中藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升3%。

【09：50】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 早段升幅收窄至逾1%；騰訊 （00700） 逆市跌1%；美團 （03690） 跌0.6%；小米 （01810） 升0.3%。

【09：48】中國12月財新製造業PMI為50.9，高於預期的50及前值49.9。

【09：42】中藥股中國中藥 （00570） 今早再升半成，破頂高見6.56元。

【09：40】大市開市後升幅收窄，最新升約90點，報23365點；科指跌0.2%，報5628點。

【09：38】瑞聲 （02018） 股價升逾7%，高見33.25元。

【AAPL】蘋果創新高市值曾觸3萬億美元　成為史上首家市值突破3萬億美元公司

【09：35】商湯 （00020） 早段升兩成，高見9.3元再創新高，市值突破3000億元。

【商湯00020】商湯科技再飈兩成　市值突破3000億元、流通市值僅134億元

【09：31】順風清潔能源 （01165） 復牌升逾34%，高見0.11元。順風清潔能源公布以約8.9億元人民幣，出售持有上網光伙電站的四間公司全部股權，料稅前溢利約400萬元人民幣。

【09：27】恒騰 （00136） 升近半成，恒騰網擬騰訊 （00700） 達遊戲技術合作框架。

【恒騰136】恒騰網絡與騰訊簽署遊戲技術合作協議

【09：25】比亞迪 （01211） 股價高開4%，比亞迪12月新能源汽車銷量按年增2.25倍至93,945輛。

【比亞迪1211】比亞迪12月新能源車銷量增2.25倍　西安生產基本恢復正常

【09：25】【SaaS股】中國有贊2021年GMV達983億元人幣 非快手渠道GMV按年增超30%、今高開近2%

【09：23】恒生指數開報23400點，升125點。恒生科技指數升0.5%，報5665點。阿里巴巴 （09988） 反彈近3%；商湯 （00020） 續升8%；融創服務 （01516） 升逾4%；第一服務 （02107） 復牌挫近44%。

【物管收購】融創服務終止收購第一服務股權　斥對方突然推翻交易共識

【08：58】恒指黑期升約108點，報23354點；道指期貨跌24點，報36561點。

【07：45】港股ADR收報23398點，升123點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報47.49元，較港收市價高0.64元或1.4%；騰訊 （00700） ADR折合報454.15元，較港收市價高0.35元或近0.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報117.34元，較港收市價高2.34元或2%。

更多ADR及中概股收市︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】美股於2022年首個交易日牛氣衝天，三大指數尾市發力，道指收市升246點，收報36585點，納指升1.2%，收報15832點，標指升0.6%，收報4796點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【開市9點半】商湯科技上市3日飆一倍　流通市值僅134億元

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

下一篇文章

【2022展望】花旗：監管對股市最大衝擊已過　看好H股多於A股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款