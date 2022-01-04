【港股市況】恒指黑期升約108點　道指期貨跌24點（不斷更新）

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美債息急升 美國10年期債息突破1.6厘、09年以來最大年度首日升幅
美股於2022年首個交易日造好，道指收市升246點，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約123點，恒指料開報23398點。滙豐 （00005） ADR折合報47.49元，較港收市價高0.64元或1.4%；騰訊 （00700） ADR折合報454.15元，較港收市價高0.35元或近0.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報117.34元，較港收市價高2.34元或2%。
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即市走勢︰
【08：58】恒指黑期升約108點，報23354點；道指期貨跌24點，報36561點。
【07：45】港股ADR收報23398點，升123點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報47.49元，較港收市價高0.64元或1.4%；騰訊 （00700） ADR折合報454.15元，較港收市價高0.35元或近0.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報117.34元，較港收市價高2.34元或2%。
【07：30】美股於2022年首個交易日牛氣衝天，三大指數尾市發力，道指收市升246點，收報36585點，納指升1.2%，收報15832點，標指升0.6%，收報4796點。
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責任編輯︰梁浩碩