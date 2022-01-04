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【港股市況】恒指黑期升約108點　道指期貨跌24點（不斷更新）

股市 09:02 2022/01/04

分享：

港股市況不斷更新

美股於2022年首個交易日造好，道指收市升246點，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約123點，恒指料開報23398點。滙豐 （00005） ADR折合報47.49元，較港收市價高0.64元或1.4%；騰訊 （00700） ADR折合報454.15元，較港收市價高0.35元或近0.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報117.34元，較港收市價高2.34元或2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：58】恒指黑期升約108點，報23354點；道指期貨跌24點，報36561點。

【07：45】港股ADR收報23398點，升123點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報47.49元，較港收市價高0.64元或1.4%；騰訊 （00700） ADR折合報454.15元，較港收市價高0.35元或近0.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報117.34元，較港收市價高2.34元或2%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股於2022年首個交易日牛氣衝天，三大指數尾市發力，道指收市升246點，收報36585點，納指升1.2%，收報15832點，標指升0.6%，收報4796點。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

【開市9點半】商湯科技上市3日飆一倍　流通市值僅134億元

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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美債息急升　美國10年期債息突破1.6厘、09年以來最大年度首日升幅
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