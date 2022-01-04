【恒指ADR＋北水】中概股下挫、嗶哩嗶哩美股跌逾9%　滙豐ADR較港高4%　恒指夜期升53點（不斷更新）

中概股於美股早段下挫，嗶哩嗶哩美股跌逾9%，報40.13美元，京東及網易美股亦跌逾6%及3%，報64.08美元及96.99美元。阿里巴巴美股跌逾2%，折算報114.441元。相反，滙豐ADR較港收市價高3.9%，折算報49.66元。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 49.66 +3.9% 騰訊ADR 453.1 +0.7% 美團ADR 215.48 -1.9% 阿里巴巴美股 114.441 -2.1%

北水2022年首日重啟即走資15.7億元，藥明生物 （02269） 錄7億元淨流出，騰訊 （00700） 及華潤電力 （00836） 各錄逾4億元淨流出。淨流入方面，中國中藥 （00570） 及美團 （03690） 有近4億元及2.6億元淨買。

北水資金流向：

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港股今早承接美股高開125點，惟早市曾倒跌逾百點，午後反覆回升，恒生指數收報23289點，升15點，成交1183億元。恒生科技指數跌1%，報5581點。電力股挫，潤電 （00836） 跌逾11%；中國電力 （02380） 跌逾9%；中國恒大 （03333） 復牌升1%；阿里巴巴 （09988） 反彈逾1%；李寧 （02331） 跌逾7%；商湯 （00020） 再升近6%。

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財經日誌︰

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焦點新聞︰

【2022展望】花旗：監管對股市最大衝擊已過 看好H股多於A股

即市走勢︰

【23：00】恒指夜期升53點。

【18：03】恒指夜期升42點，報23338點，高水48點。

【16：10】恒生指數收報23289點，升15點，成交1183億元。恒生科技指數跌1%，報5581點。電力股挫，潤電 （00836） 跌逾11%；中國電力 （02380） 跌逾9%；中國恒大 （03333） 復牌升1%；阿里巴巴 （09988） 反彈逾1%；李寧 （02331） 跌逾7%；商湯 （00020） 再升近6%。

【16：00】恒生指數U盤前跌4點，報23270點。

【16：00】【阿里巴巴9988】傳阿里本地生活將大幅裁員 阿里本地生活：消息不實、已制定發展規劃

【15：45】【航空股】內地國內航線燃油附加費明起停收 中資航空股上揚

【15：37】恒騰 （00136） 高開倒跌近一成，低見2.75元，成交4.7億元。

【15：20】李寧 （02331） 尾市跌逾8%，低見78.1元，暫為跌幅最大藍籌。

【15：16】【新股IPO】金力永磁6680孖展暫錄2.5億未足額 國際配售已獲足額認購

【15：10】美團 （03690） 跌近3%，低見217元，大市跌近90點。

【互聯網監管】網信部等四部門出台《互聯網信息服務算法推薦管理規定》 規定不得用「大數據殺熟」

【15：04】港股尾市跌約55點報23219點，科指跌1.4%，報5562點。

【15：01】A股下跌，上證全日跌0.2%；深證跌0.4%；創業板指跌2.2%。

【14：30】普甜食品 （01699） 股價飈升近五成，高見0.091元，成交349萬元。

【14：20】中移動 （00941） 升近2%，高見48.1元。中移動A股將於明日於上海證券交易所上市。

【14：18】潤電 （00836） 跌幅擴大至11%，低見24.25元；中國電力 （02380） 跌逾6%；龍源電力 （00916） 跌近4%。

【14：18】恒指再度轉跌約5點。

【13：48】【內房危機】佳兆業據報拖欠兩筆上周到期債券利息 涉1.54億美元

【13：30】恒大 （03333） 升勢回順，最新升5%，午後曾升一成高見1.75元。恒大汽車 （00708） 升逾3%；恒大物業 （06666） 升逾6%。

【13：26】瑞信下調東岳 （00189） 目標價至23元，東岳股價跌近6%，低見11.7元。

【13：16】【互聯互通】深交所調整港股通名單 調出內房股新力、調入醫藥股凱萊英

【13：14】加息預期升溫，滙豐 （00005） 午後升2%，高見47.8元。

【13：08】大市轉升約10點。科指跌0.8%，報5594點。

【13：06】阿里巴巴 （09988） 午後升2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%。

【13：04】恒大 （03333） 升幅擴大至8%，高見1.72元，成交5589萬元。

【13：00】恒指午後初段跌約45點，報23229點；科指跌1.3%，報5564點。

【13：00】中國恒大 （03333） 午後復牌，股價升逾3%，高見1.7元。

【12：50】恒指黑期跌約8點，報23238點。

【12：15】【瑞聲股價】高盛籲重新留意瑞聲科技 半日大升7%

【12：13】【恒大危機】恒大午後復牌 39座建築突被勒令拆除、涉價值77億人幣 恒大：積極溝通、妥善處理

【12：00】恒生指數半日跌68點，報23206點，成交656.7億元。恒生科技指數跌1.4%，報5559點。阿里巴巴 （09988） 逆市升逾1%；商湯 （00020） 再升逾9%；藥明生物 （02269） 跌逾7%；電力股下挫，內房股反彈。

【11：40】港股中午收市前跌約95點，報23180點；科指跌1.4%，報5559點。

【11：33】上證半日跌0.4%；深證跌0.7%；創業板指跌2.2%。

【11：28】農夫山泉 （09633） 跌近一成，低見45.55元。

【11：27】李寧 （02331） 跌幅擴大至逾7%，低見79.3元。

【11：16】【疫苗氣泡】2月24日擴大疫苗氣泡 包括學校圖書館博物館 進入食肆須接種疫苗、餐飲股變動不大

【11：12】藥明生物 （02269） 跌幅擴大至逾8%，低見79.6元，成交10億元。

【11：06】【互聯網監管】網信部等四部門出台《互聯網信息服務算法推薦管理規定》

【11：05】【商湯20】知識帶來財富？ 商湯創辦人、中大教授湯曉鷗身家曾漲至850億元

【11：02】商湯 （00020） 一度轉跌曾低見7.62元，最升回升13%，報8.79元。

【10：55】商湯 （00020） 升幅收窄至10%內，報8.5元，今早曾高見9.7元。

【10：46】潤電 （00836） 回吐半成；中國電力 （02380） 跌6%；華電國際 （01071） 跌逾4%；華能國電 （00902） 跌近3%；龍源電力 （00916） 跌逾1%。

【10：43】時代環球 （02310） 再升41%，破頂高見0.157元。時代環球日前公布，聯席主席兼執行董事蔡潤初作為要約人，斥約2734萬元向主要股東鄭丁港收購約34.7%股權交易完成，按例向其他股東提出強制性無條件現金要約，每股要約價7.2仙。

【10：38】體育股下跌，李寧 （02331） 跌逾5%；安踏 （02020） 、特步 （01368） 跌逾1%。

【10：34】大市跌幅擴大至100點，報23174點。

【10：30】滙豐 （00005） 逆市升逾1%，高見47.75元；渣打 （02888） 升0.8%；中銀香港 （02388） 升逾2%；東亞 （00023） 升0.2%。

【10：25】恒生指數最新跌約60點，報23214點；科指跌1%，報5583點。

【10：22】【異動股】順風清潔能源復牌抽升逾四成 擬售4公司還債

【10：17】【內房股】內房股集體反彈 富力、奧園、世茂升逾一成

【10：15】歌禮製藥 （01672） 今早破頂高見4.61元，股價倒跌6%，低見3.81元。

【10：12】藥明生物 （02269） 續跌6%，低見81.5元。

【10：06】大市轉跌，恒指最新跌約2點。

【10：01】華潤醫藥 （03320） 股價回吐近7%，低見4.28元。

【09：59】【董事委任】香港航天科技委任陳家強及袁國強為獨立非執董

【09：58】電力股反彈，潤電 （00836） 跌逾2%；中國電力 （02380） 跌近4%；龍源電力 （00916） 跌1%。

【09：56】內房股反彈，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 3%；碧桂園 （02007） 升半成；雅居樂 （03383） 、融創 （01918） 升逾7%；世茂 （00813） 升逾11%。

【09：54】恒大系造好，恒大汽車 （00708） 升逾6%，高見4.22元；恒大物業 （06666） 升8%，高見2.85元。

【09：53】濠賭股向上，其中藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升3%。

【09：50】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 早段升幅收窄至逾1%；騰訊 （00700） 逆市跌1%；美團 （03690） 跌0.6%；小米 （01810） 升0.3%。

【09：48】中國12月財新製造業PMI為50.9，高於預期的50及前值49.9。

【09：42】中藥股中國中藥 （00570） 今早再升半成，破頂高見6.56元。

【09：40】大市開市後升幅收窄，最新升約90點，報23365點；科指跌0.2%，報5628點。

【09：38】瑞聲 （02018） 股價升逾7%，高見33.25元。

【AAPL】蘋果創新高市值曾觸3萬億美元 成為史上首家市值突破3萬億美元公司

【09：35】商湯 （00020） 早段升兩成，高見9.3元再創新高，市值突破3000億元。

【商湯00020】商湯科技再飈兩成 市值突破3000億元、流通市值僅134億元

【09：31】順風清潔能源 （01165） 復牌升逾34%，高見0.11元。順風清潔能源公布以約8.9億元人民幣，出售持有上網光伙電站的四間公司全部股權，料稅前溢利約400萬元人民幣。

【09：27】恒騰 （00136） 升近半成，恒騰網擬騰訊 （00700） 達遊戲技術合作框架。

【恒騰136】恒騰網絡與騰訊簽署遊戲技術合作協議

【09：25】比亞迪 （01211） 股價高開4%，比亞迪12月新能源汽車銷量按年增2.25倍至93,945輛。

【比亞迪1211】比亞迪12月新能源車銷量增2.25倍 西安生產基本恢復正常

【09：25】【SaaS股】中國有贊2021年GMV達983億元人幣 非快手渠道GMV按年增超30%、今高開近2%

【09：23】恒生指數開報23400點，升125點。恒生科技指數升0.5%，報5665點。阿里巴巴 （09988） 反彈近3%；商湯 （00020） 續升8%；融創服務 （01516） 升逾4%；第一服務 （02107） 復牌挫近44%。

【物管收購】融創服務終止收購第一服務股權 斥對方突然推翻交易共識

【08：58】恒指黑期升約108點，報23354點；道指期貨跌24點，報36561點。

【07：45】港股ADR收報23398點，升123點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報47.49元，較港收市價高0.64元或1.4%；騰訊 （00700） ADR折合報454.15元，較港收市價高0.35元或近0.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報117.34元，較港收市價高2.34元或2%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股於2022年首個交易日牛氣衝天，三大指數尾市發力，道指收市升246點，收報36585點，納指升1.2%，收報15832點，標指升0.6%，收報4796點。

即睇美股收市︰

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【開市9點半】商湯科技上市3日飆一倍 流通市值僅134億元

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責任編輯︰梁浩碩