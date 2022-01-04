▲ 【AAPL】蘋果創新高市值曾觸3萬億美元 成為史上首家市值突破3萬億美元公司

蘋果公司（美︰AAPL）於2022年首個交易日造好，蘋果股價高見182.88美元再創上市新高，市值一度觸及3萬億美元，成為史上首間市值達3萬億美元的公司。蘋果股價最終收報182.01美元，升2.5%。其他大型科技股普遍向上，亞馬遜 Amazon（美︰AMZN）升2.2%、Meta（美︰FB）升0.7%；Alphabet（美︰GOOGL）升近0.1%；Microsoft 微軟（美︰MSFT）則跌近0.5%。

蘋果於2020年8月市值首次達到2萬億美元，意味只花一年多時間，蘋果市值便增加1萬億美元。事實上蘋果2020年表現理想，股價去年累升34%。

3萬億美元市值是甚麼概念，若放在全球來看，蘋果3萬億美元的市值，相當於全球第五大經濟體，僅次美國、中國、日本及德國，其中德國GDP為3.8萬億美元。

2021年12月，美國銀行將蘋果評級上調至「買入」，看好其虛擬現實產品帶來的收入機會。

【AAPL】蘋果iPhone連續兩個月成中國最熱銷手機 逾6年首次

【AAPL】蘋果遭印度反壟斷機構下令調查 涉嫌強逼App開發商使用自家支付系統

【AAPL】蘋果設140萬港元股份獎勵 防Meta等科企挖角「元宇宙」人才

責任編輯︰梁浩碩