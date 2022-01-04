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【ET財經早點1分鐘】Tesla急漲14%納指升1.2% 蘋果市值歷史性升越3萬億美元

股市 07:00 2022/01/04

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美股無懼美國10年期債息突破1.6厘，三大指數首日開門紅，納指升百分之1.2 。

投資者最喜歡的兩間公司創新里程，帶動股市氣氛。蘋果創新高升近百分之3， 成為首家突破3萬億美元市值的公司；Tesla公布上季交付量超預期後，股價裂口急升14%，撲1200美元，成交近400億美元稱冠美股市場。

另外，投資者亦預期經濟可克服新冠疫情，航空及郵輪股大升。美國航空及聯合航空升百分之4；嘉年華郵輪及挪威郵輪升超過百分之6 。

蘋果市值歷史性升越3萬億美元

蘋果歷史性達到3萬億美元市值，投資界認為，反映市場仍然看好蘋果股票及增長能力。

蘋果在2018年8月成為首家1萬億美元市值的公司，不足4年估值升了2倍，分析師認為仍有很大的上升空間。

蘋果上季收入顯示所有產品類別都錄得增長，收入按年升29%。雖然iPhone依然是最大的銷售動力，但蘋果服務業務增長超過兩成，超越180億美元。

大摩最近將蘋果目標價上調至200美元，維持買入評級，認為虛擬實境及境強實境，即VR及AR等新產品，尚未在股價反映。

阿里美股高港2% 夜期倒升84點

外圍氣氛好轉，阿里巴巴美股亦低位反彈，高港股收市價百分之2， 帶動夜期倒升84點。

中概股回穩，反映中概股走勢的納指金龍中國指數接近平收。今日北水恢復，有望帶動港股走勢。

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》為你分析市場形勢，做好開市準備*

欄名 : ET財經早點1分鐘

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